15 ألف جنيه للفدان.. برلماني يوضح دعم الحكومة للفلاح بمنظومة الري الحديث

أشاد النائب، محمود شعلان عضو لجنة الزراعة والري المائي بالبرلمان، بجهود القيادة السياسية في تبنيها اتجاها عالميا لتطوير منظومة الري و وضع خطط وآليات تستهدف زيادة الإنتاجية من المحاصيل الزراعية ، وذلك من خلال إتباع طرق الري الحديثة التي توفر الوقت والجهد للفلاحين وتمكنهم من ممارسة عمله بكل يسر وسهولة، لافتًا إلى أهمية الدور الذي يلعبه البنك المركزي، وإطلاقه العديد من المبادرات الداعمة للفلاح المصري وعلى رأسها، مبادرة تسوية ديون الفلاحين لحل أزمة المتعثرين، ومبادرة الري الحديث و المطور.





وأوضح عضو لجنة الزراعة أن الزراعة تستحوذ وحدها على 80% من كميات المياه، وفي نظام الري بالغمر تعطي إنتاج بنسبة 50% من بعض المساحات المنزرعة، لافتًا إلى أن المنظومة الجديدة تتيح زراعة ما يقرب من 90% من خلال رفع كفاءة توزيع المياه، مما يؤدي لوفرة الإنتاج الزراعي وتوفير في كميات المياه.





ونوه" شعلان" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أن هناك تنسيقا مع البنوك لتسهيل إجراءات مبادرة البنك المركزي من خلال منح قروض ميسرة، من خلال منحهم الفدان الواحد بسعر 15 ألف جنيه، دعما وتضامنا مع الفلاح ورفع العبء عن كاهله بما يحقق المكاسب للفلاح من جهة، وللدولة من جهة أخرى.





وأفرد عضو لجنة الزراعة، جانبًا للحديث عن أهمية الأنشطة الإرشادية والتوعوية بضرورة شرح أهمية هذه المنظومة للمزارعين، والحث على ضرورة التحول من نظم الري بالغمر إلى الري الحديث والمطور، الأمر الذي يُسهم في ترشيد استخدام المياه، والأسمدة والمبيدات، فضلا عن زيادة الإنتاجية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من وحدتي الأرض والمياه.





كما توجه بالشكر للرئيس السيسي بأهميته البالغة لهذه المنظومة، و التي أولاها اهتمامًا خاصا، من خلال تكليفه بالتوسع في تطبيق نظام الري الحديث للأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لترشيد استهلاك المياه وتوفيرها، والتي تضم أيضًا رفع كفاءة الترع لتقليل الفاقد، وكذا تقليص مساحات المحاصيل كثيفة استهلاك المياه، ونشر برامج توعية المزارعين للاستهلاك الرشيد للمياه.





يشار إلى أنه تمت الموافقة على ضمانة وزارة المالية للبنك المركزي المصري للسماح للبنك الزراعي المصري بتمويل تحديث نظم وأساليب الري للتحول من الري بالغمر الى الري الحديث وذلك في إطار مبادرة البنك المركزي للشركات والمنشآت الصغيرة.