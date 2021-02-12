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هدى يوسف .. مصرية تشغل منصب كبير الاقتصاديين في البنك الدولي

الجمعة 12/فبراير/2021 - 09:58 م
صدى البلد
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عادل نصار
عرض برنامج "مصر تستطيع"، المذاع عبر شاشة "دي إم سي"، مساء اليوم الجمعة، تقريرا مصورا عن الدكتورة هدى عبد الغفار يوسف كبير  الاقتصاديين في البنك الدولي. 


من جانبها قالت الدكتور هدى عبد الغفار يوسف كبير  الاقتصاديين في البنك الدولي، إنها تبلغ من العمر ٢٩ عاما، وتجيد اللغة الإنجليزية والفرنسية، مضيفة أنها حاصلة على دكتوراه في الاقتصاد وكانت منحة من وزارة الخارجية الفرنسية.


وأضافت في لقاء لبرنامج مصر تستطيع، المذاع عبر شاشة دي إم سي، مساء اليوم الجمعة، تخرجت في كلية الاقتصاد بجامعة القاهرة، مستدركة أنه :"عملي في البنك الدولي متابعة الاقتصاد المصري بجميع جوانبه وإصدار تقارير عنه". 

وتابعت أنه في عملها وتسلط الضوء على التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، "وجزء من عملي تقديم دعم فني للاقتصاد يأت" ، مضيفة أن الجزء الثالث المشاركة في البرامج التي يتم تطبيقها في مصر بالتعاون من البنك الدولي.

وتابعت أنها وصلت لما وصلت له بعد تعب وجهد كبير، قائلة :"وكنت أحب دراستي وعملي والاجتهاد في مرحلة يشعرنا بالتعب وعلينا حب ما نعمل لكي نصل لما نحلم ونبحث عن فرص وخروج دائرة الراحة ونتظر بخطوة للأمام".
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