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محمد موسى لقناة الجزيرة: من كان بيته من زجاج لا يرمي الناس بالحجارة.. فيديو

الجمعة 12/فبراير/2021 - 09:49 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال الإعلامي محمد موسى إن قناة الجزيرة "جزيرة تنظيم الحمدين"، تحولت إلى منبر دائم لكل ساسة الكيان الإسرائيلي، تحت شعار "الرأي والرأي الآخر"؛ حتى تحول الصوت العربي على هذه القناة، إلى "رأي آخر"، في مواجهة الرأي الإسرائيلي.

وأضاف محمد موسى، خلال تقديم برنامج "خط أحمر"، على قناة "الحدث اليوم"،: "خليني أقول إنه قد يكون إجراء اللقاء مع بيني جانتس على قناة الغد، والتي تهاجمها الجزيرة، خطأ، لكن من ينتقد هذا الخطأ، ينبغي ألا يكون من مقترفي الخطيئة".

وأوضح : "قد يكون مقبولا أن يتعرض منبر إعلامي للرمي بحجارة النقد، لكن من كان بيته من زجاج لا يرمي الناس بالحجارة".
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