محمد موسى لقناة الجزيرة: من كان بيته من زجاج لا يرمي الناس بالحجارة.. فيديو

قال الإعلامي محمد موسى إن قناة الجزيرة "جزيرة تنظيم الحمدين"، تحولت إلى منبر دائم لكل ساسة الكيان الإسرائيلي ، تحت شعار "الرأي والرأي الآخر"؛ حتى تحول الصوت العربي على هذه القناة ، إلى "رأي آخر" ، في مواجهة الرأي الإسرائيلي.





وأضاف محمد موسى ، خلال تقديم برنامج "خط أحمر" ، على قناة "الحدث اليوم"،: "خليني أقول إنه قد يكون إجراء اللقاء مع بيني جانتس على قناة الغد ، والتي تهاجمها الجزيرة ، خطأ، لكن من ينتقد هذا الخطأ، ينبغي ألا يكون من مقترفي الخطيئة".





وأوضح : "قد يكون مقبولا أن يتعرض منبر إعلامي للرمي بحجارة النقد، لكن من كان بيته من زجاج لا يرمي الناس بالحجارة".