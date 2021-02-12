الري: تبطين كيلو متر واحد من الترع يتكلف 3 ملايين جنيه .. فيديو

أكد المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الري، أن الوزارة قامت بخطوات إيجابية لمساعدة المزارعين على التحول للري الحديث وتخفيف الأعباء المالية عنهم من خلال تقديم قروض ميسرة فتمت الموافقة على ضمانة وزارة المالية للبنك المركزي المصري للسماح للبنك الزراعي المصري بتوفير هذه القروض.



وأضاف غانم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج خبر اليوم غبر فضائية اون، أن المشروع القومي لتأهيل الترع أحد المشروعات التنفيذية الهادفة لترشيد استخدام الموارد المائية وتحسين نوعية المياه والحفاظ عليها من التلوث كأحد محاور الخطة القومية للموارد المائية.



وتابع المتحدث باسم وزارة الري، أن تكلفة مشروع التبطين تبلغ حوالى 3 ملايين جنيه لكل كيلومتر من الترعة، والنوع الأكثر شيوعًا حاليًا هو التبطين باستخدام طبقة من الدبش بسمك 30 سم وعليه طبقة من الخرسانة العادية بسمك 10 سم.



وأشار غانم إلى أن مهندسي وزارة الموارد المائية والري، قاموا بتطوير جهاز يدوي لقياس درجة رطوبة التربة الزراعية، بحيث يساهم في تحديد مدى احتياج المزروعات للمياه من خلال مؤشر يبين درجة رطوبة التربة.