ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

إنقاذ طفلة من بتر اليد بمستشفى إسنا في الأقصر

الجمعة 12/فبراير/2021 - 10:10 م
إنقاذ طفلة من بتر
إنقاذ طفلة من بتر اليد بمستشفى إسنا في الأقصر
Advertisements
شمس يونس
نجح فريق طبي بمستشفى إسنا التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، بقيادة الدكتور محمود خضري مدير عام المستشفى، والدكتور عبد الحميد صقر نائب المدير، والدكتور عبد الرحيم شمس أخصائي جراحة التجميل، في إجراء عملية جراحية لطفلة 3 سنوات بها قطع كامل فى بالرسغ الأيمن مع قطع العصب الزندى والأوتار الضامة للرسغ والأصابع، وعلى الفور تم عمل إصلاح الأوتار والأعصاب ميكروسكوبيا، وتم إجراء العملية بنجاح.

وأوضح الدكتور محمود خضري مدير عام المستشفى، أن نجاح تلك العمليات جاء ثمرة لجهود متواصلة من كافة كوادر الفريق الطبي المسئول عن العملية وهو ما يأتي في ضوء الخدمات الطبية التي يقدمها مستشفى إسنا التخصصي لجميع المرضى.
ومن جانبه، تقدم الدكتور محمود خضري مدير المستشفى، والدكتور عبد الحميد صقر نائب المدير، والدكتور إبراهيم شنقير المدير الطبي بخالص الشكر لفريق العمليات والجراحة وحثهم على بذل المزيد من الجهد والتفاني في العمل لتقديم مثل هذه الخدمات الطبية المتميزه لمساعدة جميع أهالي مدينة إسنا تحت غطاء منظومة التأمين الصحي الشامل، وهيئة الرعاية الصحية.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مستشفى إسنا بالأقصر يجري 9 عمليات قسطرة قلب وتركيب دعامات في يوم واحد.. تفاصيل

إنقاذ مسنة مصابة بتضخم في الغدة الدرقية

إنقاذ مسنة مصابة بتضخم فى الغدة الدرقية بالأقصر

استئصال ورم ليفي يزن 4 كيلو من رحم سيدة بالأقصر

إجراء 14 عملية قسطرة بمستشفى إسنا

ولادة 3 توائم بمستشفى إسنا التخصصى في الأقصر

ترشيحاتنا

بالأرقام.. محمد الشناوي أفضل حارس مرمى في مونديال الأندية

الزمالك يسقط فى فخ التعادل أمام مولودية الجزائر بـ دوري أبطال إفريقيا

بيان عاجل من بيراميدز بشأن التجربة في الدوري المصري

المفتى معلقا على قضية سيدة المحلة: يجب أن تظل حبيسة القضاء

حادث بشع.. "عربية نقل" تدهس 5 سيارات.. فيديو

الصحة العالمية تكشف عن سلالة جديدة لفيروس كورونا في الصين

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دانتيل قصير فوق الركبة.. شاهد فستان كتب كتاب دينا داش

عشاء مبتكر.. طريقة عمل الكريب بالجبنة ومربى التوت

جيلي الصينية تطرح أول سيارة طائرة على أرض الواقع.. صور