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على مساحة 18 ألف فدان.. آخر مستجدات العمل بمدينة الفشن الجديدة

الجمعة 12/فبراير/2021 - 09:36 م
عمارات سكنية
عمارات سكنية
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شيرين عادل
قال المهندس ، نائب رئيس جهاز مدينتى ملوى والفشن الجديدتين ،  إن مدينة الفشن على مساحة 18 ألف فدان وتبعد 15 كم على مدينة الفشن الأم وجارى الآن الاعمال ب المرحلة العاجلة  لعدد 32 عمارة وانتهى 60% من العمارات بالنسبة للهيكل الخرسانى وجارى تشطيب 10 وحدات  سكنية آخرى . 

وأوضح  "    البدرى  " ،  خلال مداخلة هاتفية ببرنامج  الحقيقة والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز  ،  أنه جارى تطوير هذه المناطق بالمرافق وتوفير المبانى الخدمية ومنها المجارس ، وسوق تجارى ، وحضانات .
  
وأشار إلى  تخصيص مسجد  وكنيسة بالمدينة وجارى أعمال الترخيص الخاصة بهما، لافتا إلى أن المرحلة الأولى يتم الانتهاء فى 30 يونيو 2021  .

وتابع أن المشروع يسير وفق الخرائط الزمنية الموضوعة وسوف يتم الافتتاح فى 30 يونيو من العام الحالى لجميع الوحدات السكنية ب إجمالى 512 وحدة سكنية ، ومن المقرر أنشاء وحدات إسكان اجتماعى   ، لافتا إلى مدينتى الفشن وملوى تقعان على الطريق الصحراوى الغربى . 

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