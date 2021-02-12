على مساحة 18 ألف فدان.. آخر مستجدات العمل بمدينة الفشن الجديدة

قال المهندس ، نائب رئيس جهاز مدينتى ملوى والفشن الجديدتين ، إن مدينة الفشن على مساحة 18 ألف فدان وتبعد 15 كم على مدينة الفشن الأم وجارى الآن الاعمال ب المرحلة العاجلة لعدد 32 عمارة وانتهى 60% من العمارات بالنسبة للهيكل الخرسانى وجارى تشطيب 10 وحدات سكنية آخرى .





وأوضح " البدرى " ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحقيقة والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ، أنه جارى تطوير هذه المناطق بالمرافق وتوفير المبانى الخدمية ومنها المجارس ، وسوق تجارى ، وحضانات .

وأشار إلى تخصيص مسجد وكنيسة بالمدينة وجارى أعمال الترخيص الخاصة بهما، لافتا إلى أن المرحلة الأولى يتم الانتهاء فى 30 يونيو 2021 .





وتابع أن المشروع يسير وفق الخرائط الزمنية الموضوعة وسوف يتم الافتتاح فى 30 يونيو من العام الحالى لجميع الوحدات السكنية ب إجمالى 512 وحدة سكنية ، ومن المقرر أنشاء وحدات إسكان اجتماعى ، لافتا إلى مدينتى الفشن وملوى تقعان على الطريق الصحراوى الغربى .



