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أخبار العالم

الداخلية الكويتية تلجأ لاستخدام القوة لهذا السبب

الجمعة 12/فبراير/2021 - 09:40 م
الكويت
الكويت
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محمود نوفل
أفادت صحيفة الأنباء الكويتية  نقلا عن مصادر أمنية، أن أجهزة وزارة الداخلية تدخلت قبل قليل لفض تجمهر داخل عرس فى منطقة الرقة على شارع الغوص لمخالفة الحضور الاشتراطات الصحية.

وأشارت الصحيفة الكويتية إلى جار اتخاذ الإجراءات القانونية حسب تأكيد المصدر.

وكانت وزارة الصحة الكويتية اليوم  الجمعة أعلنت عن تسجيل 1021 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 176052 وتسجيل سبع حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 992 حالة.

كما تم إجراء مسحات خلال  الــ 24 الماضية  11240 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 1651287 فحصا. 

كانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق من اليوم شفاء 642 إصابة في الساعات ال24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 164537.

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