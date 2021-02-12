فوز بهاء توفيق بمنصب نقيب أطباء الغربية

أسفرت الانتخابات على منصب نقيب أطباء الغربية الذى خلى عقب الانتخابات الماضية بعدة شهور إثر استقالة الدكتور هشام صبحى من منصبه، وأجريت اليوم الجمعة، بمقر فرع النقابة بشارع صدقى بطنطا، تحت إشراف قضائى ووسط إجراءات احترازية، عن فوز الدكتور بهاء توفيق بمنصب النقيب بإجمالي 264 صوتا.

وتنافس على موقع نقيب أطباء الغربية فى تلك الانتخابات 6 مرشحين هم: الدكتور أحمد حرحش، والدكتور العوضى داود، والدكتور بهاء توفيق، والدكتور جرجس رزق الله، والدكتورة سعده فرغلى، والدكتور عبدالقادر الكيلانى.



