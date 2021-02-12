هاجر الإسلامبولى: مصر تربطها مصالح اقتصادية كبرى مع قبرص واليونان

قالت السفيرة هاجر الإسلامبولى مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن التجمع الثلاثى المصرى اليونانى القبرصى ينعقد من أجله اجتماعات متتالية لتنسيق التعاون السياسى والاقتصادى فى منطقة شرق المتوسط.





وأوضحت "الإسلامبولى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحقيقة والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز، أن التجمع الثلاثى لهؤلاء الدول ينتج عنه شكل مؤسسى من أجل خروج سكرتارية دائمة موجودة فى قبرص كآلية للتعاون بين الثلاث دول.





وأشارت إلى أن مصر، قبرص، اليونان تربطها مصالح اقتصادية كبرى وإنشاء هذه الآلية سيعطى طابع الاستمرار والتواصل المستمر فى اجتماعات دورية لتحقيق الاستقرار.





وتابعت أن منتدى شرق المتوسط تحول لإنشاء منظمة لغاز شرق المتوسط تضم الثلاث دول بالإضافة لعدد آخر من الدول فيما يتعلق بتحقيق الاستقرار واحترام القوانين الدولية.