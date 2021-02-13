برلماني يطالب بتشديد الإجراءات الاحترازية مع قدوم شهر رمضان

قال النائب بهاء ابو الحمد عضو مجلس النواب، إن معدل الإصابة بفيروس كورونا إنخفض مقارنة بالفترة الماضية التي شهدنا فيها كثير من أعداد الإصابات والوفيات أيضا.





وأكد ابو الحمد في تصريحاته لـ"صدى البلد" ضرورة توخي الحذر عند قدوم شهر رمضان، بسبب كثرة أنواع الإختلاط بين الكثير من فئات الشعب وتعدد الزيارات، وذلك بتشديد الإجراءات الفترة المقبلة .





وأشار عضو مجلس الشعب، إلى الدور الكبير الذي قد يلعبه الإعلام لمعالجة هذه الإشكالية، من نشر برامج توعية وتحذير المواطنين من التجمع والأمور الذي قد تكون سبب في إصابتهم.





كانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان قد أكدت أن معدلات الوفيات والإصابات بكورونا تكون فى أعلى معدلاتها خلال الأسبوع السابع من بداية كل موجة وبائية.

وتوقعت هالة زايد، ارتفاع الإصابات بكورونا في أواخر شهر أبريل المقبل وانخفاضها في شهر مايو المقبل.

وأضافت، أن نهاية الموجة الأولى كانت في أبريل الماضى، توقعنا زيادة الإصابات في ديسمبر الماضى وفبراير الجارى بسبب انتشار الأمراض التنفسية في ذلك الوقت .

وأكدت هالة زايد، أن مصر ستبدأ في الحصول علي الكميات الخاصة بلقاح كورونا من الاتحاد العالمى للقاحات آخر فبراير الجارى وهو ما سيمكنها من تطعيم باقي الفئات المستهدفة بالتطعيم.





وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث بإسم وزارة الصحة، أن الوزارة تتوقع عودة زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا خلال شهر أبريل القادم.

وأكد مجاهد، أن الأمر مازال توقعا، لافتا إلى أن المواطنين خلال فصل الشتاء يميلون للجلوس فى الأمكان المغلقة.

وتابع المتحدث بإسم وزارة الصحة: يتزامن شهر أبريل هذا العام مع حلول شهر رمضان الكريم وكعادة الشعب المصرى يحبون التجمع وتبادل الزيارة، لذا فإن الحذر وتقليل الاختلاط أمرا لا غنى عنه لمواجهة انتشار كورونا.

ولفت متحدث الصحة، إلى أن اعداد الاصابات بفيروس كورونا تشهد انخفاضا منذ شهر تقريبا.