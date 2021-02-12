الحكاية بدأت ببناتها.. ماجي من آداب تاريخ لمصممة أزياء للأطفال |شاهد

دفعها حبها للأزياء منذ صغرها وعدم وجود ملابس ترضى ذوقها وابنتيها أشلي وأنتونيلا بعد الزواج إلى التفكير في تصميم الأزياء وتنفيذها بدلًا من العمل في مجال دراستها بكلية الآداب - قسم التاريخ- جامعة أسيوط، حيث نالت تصميماتها إعجاب الآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.





تروى ماجي حنا، 29 عامًا قصتها لـ «صدى البلد» قائلةً: «قبل ما أتزوج كنت بلجأ للترزية كتير لأني كنت بحب تنسيق اللبس واختيار ألوان بعينها وما كنتش بلاقيها في السوق، وبعد الزواج زادت المشكلة بسبب بناتي، فكنت بلف في المحلات ولا أجد ما يرضيني، فقررت أعمل تصميمات وأشرحها لترزية تنفذها».





تضيف ماجي أن الكثيرين من المحيطين بها كانوا يرون جمالًا في ملابسها مقترحين عليها العمل في تصميم الأزياء وتنفيذها، فقررت ذلك بالفعل وواجهتها عقبة لكنها تغلب عليها في النهاية، وهي عدم معرفتها بأي أساسيات للخياطة وطريقة قص الأقمشة أو التعامل مع ماكينة الخياطة؛ فلجأت بداية إلى أخذ كورس نظري بسيط لم تستفاد منه الكثير، حيث تعلمت أخد المقاسات فقط.









انشغلت ماجي بعد ذلك أثناء فترة الحمل والاعتناء بابنتها الثانية، إلى أن أتى عيد ميلاد ابنتيها معًا، فقررت المغامرة وصممت زيًا واحدًا لها ولبنتيها، ونجحت في تنفيذه على ماكينة لصديقتها وأعجب به الجميع وانبهروا؛ فقررت الاستمرار إلى أن طُلب منها أول أورد بعد شهر ونصف ونفذته أيضًا ثم أطلقت براند لها مكون من اسمي بنتيها أواخر عام 2019.





بدأ الناس يقبلون على أزيائها بكثرة وساعدها في ذلك أهلها جميعًا وزوجها أبانوب رفعت حيث شجعها على الاستمرار في العمل الذي تحبه واقتناعه بتميزها الذي يدفعه إلى دعمها رغم أي عقبة تواجهها وكذلك أصدقائها الذين تعتبرهم بمثابة السند.





تؤكد ماجي أنها تركز على تصميم الأزياء للأطفال وقليلًا ما تصمم أزياء للكبار إلا لو من أفراد عائلتها أو نفسها وبناتها، مشيرة إلى أنها من تختار الأقمشة بنفسها وتحرص على التنوع في الألوان، ثم تبدأ تفصيلها في المنزل بعد نوم بناتها لمدة 4 ساعات في المتوسط مؤكدًا على ابتكار تصميمها وغرابتها بعض الشيء وهو ما يجذب الناس لها.









تحلم ماجي إلى معرفة كل الناس بها وأن تصبح مصممة أزياء محلية وإقليمية من محافظاتها الصعيدية وإنشائها مصنع فيما بعد، مختتمة: «نفسي الماكينة اللي هداها ليه زوجي تحول لمجموعة من المكاينات الكثيرة وتفتح بيوت أكثر».