بأيدي أعضاء التنظيم.. باحث سياسي: حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية قتلته أفكاره

قال عمرو فاروق، الباحث فى شئون الحركات الإسلامية، إن حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية هو رجل قتلته أفكاره وذلك بيد أعضاء التنظيم الإرهابى الذى أسسه من أجل أن يكون محطة فى مواجهة الدولة المصرية وقتئذ.





وأوضح "فاروق"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحقيقة والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز أن حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية شعر فى أوقاته الأخيرة أن النظام الذى أسسه حتى يكون نواة للجيش الإسلامى قد خرج عن السيطرة وإرادته هو شخصيا .





وأكد أن تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية كان يتحرك بناءً على اتفاق مسبق بين حسن البنا وبين عبد الرحمن السندى وقتئذ بحيث أن لا تحدث أى عملية إرهابية بدون موافقة حسن البنا أولا وقد شعر الأخير بأن قواعد التنظيم أصبحت لم تعد تحت هيمنته فرغب بالخلاص منهم بشكل نهائى.





وتابع أن الخلافات اشتعلت بين حسن البنا وعبد الرحمن السندى فى إثر تنفيذ مجموعة من العمليات وقتئذ ومنها اغتيال النقراشى باشا ، وأحمد الخازندار واغتيال حكمدار القاهرة وقتئذ.