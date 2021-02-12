ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بأيدي أعضاء التنظيم.. باحث سياسي: حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية قتلته أفكاره

الجمعة 12/فبراير/2021 - 10:42 م
عمرو فاروق
عمرو فاروق
Advertisements
شيرين عادل
قال عمرو فاروق، الباحث فى شئون الحركات الإسلامية، إن حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية هو رجل قتلته أفكاره وذلك بيد أعضاء التنظيم الإرهابى  الذى أسسه من أجل أن يكون محطة فى مواجهة الدولة المصرية وقتئذ.

وأوضح  "فاروق"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج  الحقيقة والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز  أن حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية شعر فى أوقاته الأخيرة أن النظام الذى أسسه حتى يكون نواة للجيش الإسلامى قد خرج عن السيطرة وإرادته هو شخصيا.

وأكد أن تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية كان يتحرك بناءً على اتفاق مسبق بين حسن البنا وبين عبد الرحمن السندى وقتئذ بحيث أن لا تحدث أى عملية إرهابية بدون موافقة حسن البنا أولا وقد شعر الأخير بأن قواعد التنظيم أصبحت لم تعد تحت هيمنته فرغب بالخلاص منهم بشكل نهائى.

وتابع أن الخلافات اشتعلت بين حسن البنا وعبد الرحمن السندى فى إثر تنفيذ مجموعة من العمليات وقتئذ ومنها اغتيال النقراشى باشا ، وأحمد الخازندار  واغتيال حكمدار القاهرة وقتئذ. 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

لم نر منهم إلا الدم والكذب.. النائب محمد حلاوة: صراع الدولة مع الإخوان صراع بين الخير والشر

أحدهم أحرق قطارا.. مد أجل النطق بالحكم على "خلية الشرابية" لـ30 ديسمبر

في ذكرى مقتل النقراشي .. الإخوان الإرهابية تاريخ حافل من الاغتيالات .. فيديو

مرصد الإفتاء: إدراج الخارجية الأمريكية حركة "حسم" ضمن الجماعات الإرهابية ضربة جديدة للإخوان

ترشيحاتنا

كواليس تراجع مجلس الإسماعيلي عن أول طلب لـ يوفيتش "خاص"

بالأسود.. إليسا تثير الجدل بأنوثتها

بسبب مونديال الأندية.. حرب تصريحات بين نجوم الأهلي والزمالك

التعليم العالي في أسبوع.. إعلان تفاصيل جديدة عن الامتحانات.. تعويضات مادية لأسر الشهداء من الأطقم الطبية.. بحث إنشاء أفرع للجامعات البرتغالية في مصر

يد الجوزاء وشعر الأسد .. الجزء الأكثر جاذبية من جسمك حسب برجك

مروان حمدي يقود هجوم الزمالك أمام مولودية الجزائر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان كاروهات.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بـ جمالها

بفستان مكشوف.. جنات تخطف الأنظار بإطلالة تبرز أنوثتها

عمره عامان.. محاولة هروب تكشف احتجاز طفل في ظروف غير آدمية "داخل قفص"