أخبار التكنولوجيا.. Redmi Note 10 أول هواتف من شاومي بدون شواحن.. خدعة بسيطة تمكنك من قراءة رسائل واتساب المحذوفة

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.
تركت العلاقات المريرة بين الولايات المتحدة والصين خلال العامين الماضيين، أثرا كبيرا في عالم الهواتف الذكية، لا سيما بعد حظر شركة هواوي خلال فترة رئاسة ترامب، ولكن في الآونة الأخيرة، اتهمت شركة شاومي Xiaomi أيضًا بأنها "شركة عسكرية صينية شيوعية" مما يمنع الشركات الأمريكية من الاستثمار فيها ويمكن أن يؤدي إلى المزيد من المشاكل لعملاقة تصنيع الهواتف الذكية الصينية في المستقبل.
أفاد تقرير نشره موقع "SamMobile"، بأن شركة سامسونج تعمل على إصدار هاتف جديد ضمن سلسلة جلاكسي الشهيرة، يحمل رقم الطراز SM-G990B، والذي يعتقد أنه سيكون Galaxy S21 FE.
تتميز شركة شاومى الصينية بهواتفها فائقة الإمكانات إلى جانب السعر المناسب لتى تنافس به شركات أخرى كبرى مثل شركة سامسونج الكورية الجنوبية، وإلى جانب ذلك تقدم عددا من الهواتف ذات الفئة المتوسطة التى تتسم بإمكانات أقل وسعر أرخص تحت علامتها الفرعية Redmi، ولكنها أصبحت فى الفترة الأخيرة تبهر متابعيها بتحسين إمكانات هذه الهواتف تنافس الهواتف الرائدة ومنها هواتفها القادمة Redmi Note 10.
تستعد شركة آبل Apple، لإطلاق إصدار التجريبي الأول من تحديث iOS 14.5، وهو إصدار جديد من نظام تشغيل iOS لهواتف آيفون، ويتضمن الإصدار القادم من iOS العديد من الميزات الجديدة، بما في ذلك القدرة على فتح قفل هاتف الآيفون باستخدام ساعة Apple Watch.
هاجر الكثير من مستخدمي واتساب WhatsApp، إلى تطبيقات تراسل بديلة مثل سيجنال Signal وتيليجرام Telegram، ولكن على الرغم من ذلك، يحتوي تطبيق التراسل التابع لـ "فيسبوك" على بعض الميزات التي يمكن أن تدهش المستخدمين ومن بينها ميزة حذف الرسائل المرسلة والتي يمكن للمستخدم قراءتها حتي إذا تم حذفها.
يعتبر جهاز اللاب توب Macbook Pro من شركة آبل الأمريكية، الذى صدر فى نهاية العام الماضى 2020 ، من أفضل أجهزة اللاب من آبل على الإطلاق وذلك لما يتمتع به من معالج M1 الجديد ، والذي تقول الشركة إنه يتميز بـ "أسرع نواة وحدة المعالجة المركزية في العالم"، وأسرع رسومات مدمجة، و مكاسب كبيرة في القوة والأداء مقارنة بشرائح Intel التي استخدمتها سابقًا.
ترغب شركة تويتر Twitter، في أن تكون منصتها مكانا يجتمع فيه رؤساء الدول وصناع القرار في العالم، وذلك من أجل مشاركة أخبارهم ووجهات نظرهم، في وقت يواجه فيه موقع التدوينات فوضى بسبب الحسابات وتدفق المعلومات المضللة وغير الموثوقة، لذلك ستقوم الشركة بتصنيف الحسابات التابعة للحكومات حول العالم، ويأتي ذلك، في الوقت الذي يقول فيه العديد من المستخدمين إنهم يواجهون تلك الحسابات مع استمرار نمو إيرادات الشركة.
كشفت شركة شاومي عن هاتفها الرائد Xiaomi Mi 11، أوائل العام الجاري بعد أن روجت له بأنه ينافس هاتف iPhone 12 من آبل، لذا قدم موقع "tech radar" التقني، مقارنة تفصيلية بين مميزات وتصميم الهاتفين لمعرفة أيهما الأفضل.
تستعد شركة سامسونج لإطلاق أحدث هواتف الفئة المتوسطة من سلسلة A، واللذان سينطلقان إلى الأسواق تحت اسم Galaxy A52 و A72، إلى جانب إصداراتها التي تدعم شبكات الجيل الخامس 5G.
أثار فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعى، فى الساعات الماضية، ظهر فيه محامى خلال جلسة قضائية على منصة مكالمات الفيديو زووم Zoom، يظهر بـ"فلتر قط"، مما دعا القاضى إلى اخباره بأنه يظهر على المنصة بشكل قط.