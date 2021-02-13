أخبار التكنولوجيا.. Redmi Note 10 أول هواتف من شاومي بدون شواحن.. خدعة بسيطة تمكنك من قراءة رسائل واتساب المحذوفة

ترغب شركة تويتر Twitter، في أن تكون منصتها مكانا يجتمع فيه رؤساء الدول وصناع القرار في العالم، وذلك من أجل مشاركة أخبارهم ووجهات نظرهم، في وقت يواجه فيه موقع التدوينات فوضى بسبب الحسابات وتدفق المعلومات المضللة وغير الموثوقة، لذلك ستقوم الشركة بتصنيف الحسابات التابعة للحكومات حول العالم، ويأتي ذلك، في الوقت الذي يقول فيه العديد من المستخدمين إنهم يواجهون تلك الحسابات مع استمرار نمو إيرادات الشركة.



