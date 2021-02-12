شوقى علام: مكافحة الفساد من أساس فقه الدولة.. فيديو





وأوضح علام خلال حواره مع برنامج "نظرة"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامى حمدى رزق، أن الرسول قصد أن يكون مكافحة الفساد الأمر أمر دولة.





وأكد مفتى الديار المصرية، أن رسولنا الكريم نهى عن الغش حيث قال "من غشنا فليس منا"، مؤكدا أن وسائل دفع الفساد يجب أن تتم من خلال رقابة ملزمة إنه لا فائدة من التنمية؛ طالما أن هناك فسادا يهدم منظومة التنمية.





وأضاف مفتى الديار المصرية، أن منظومة التنمية تحتاج بجانبها منظومة لدفع الفساد.





وقال مفتى الديار المصرية، إنه لا بد للتنمية أن تنشأ فى بيئة أمانة، يتخللها السلوك الرشيد، والأخلاق العالية، مؤكد أن مواجهة الفساد من أساس فقه الدولة.

قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، إن مكافحة الفساد من أساس فقه الدولة.