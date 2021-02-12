ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رسائل مجلس الدولة العُماني للمواطنين

الجمعة 12/فبراير/2021 - 10:06 م
مجلس الدولة العماني
مجلس الدولة العماني
Advertisements
مـيــــس رضـــا

وسط إجراءات إحترازية مشددة، عقد مجلس الدولة بسلطنة عمان جلسته العادية الثالثة لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السابعة، حيث جاءت الجلسة زاخرة بجملة موضوعات، ومحملة بعدد من الرسائل المهمة التي تهم الشعب العماني، يستعرض صدى البلد أبرزها في نقاط.

 

النظام الأساسي الجديد للدولة نقلة جوهرية في مسيرة النهضة العمانية.

قانون مجلس عمان خطوة هامة لترسيخ دولة المؤسسات والقانون.

اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) بذلت جهود مضنية في الحد من انتشار الفيروس.

النظام الأساسي الجديد الذي أقره السلطان هيثم بن طارق جاء محققا لمصالح الوطن ولطموحات الشعب العماني

 المرحلة المقبلة زاخرة بخطط عمل، وتتطلب إلى بذل المزيد من الجهود.

استحداث منصب ولي العهد، وما تضمنته من تفصيلات تذهبُ بكل ما يُحْتَمَلُ من الإيهام، وتضمنُ انتقال السلطة بشكل محددٍ وجلي.

 

واستعرض الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة في كلمته خلال الجلسة، جدول أعمال الجلسة التي تضمنت مناقشة رأي اللجنة الاجتماعية بالمجلس حول مقترح "مشروع قانون كبار السن" المحال من مجلس الشورى ، و مناقشة المقترح المقدم من اللجنة الاجتماعية حول دراسة "واقع رعاية كبار السن في السلطنة "، ومناقشة المقترح المقدم من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة حول دراسة " المحتوى الثقافي العماني الرقمي" ، بالإضافة إلى مناقشة خطط عمل اللجان الدائمة بالمجلس خلال دور الانعقاد السنوي الحالي.

رسائل مجلس الدولة العُماني للمواطنين
رسائل مجلس الدولة العُماني للمواطنين
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

استعدادات مكثفة لاستقبال برلمان 2021.. وانتهاء المدة الدستورية لمجلس نواب 2015 غدا

ذي يزن آل سعيد: دمج قطاعات الثقافة والرياضة والشباب في عُمان انسجاما مع رؤية 2040

تشريعية النواب ترفض انعقاد مجلس الشيوخ بدعوة من رئيس الوزراء أو استعجال الحكومة لمناقشة موضوع ما

ترشيحاتنا

حقيقة سحب الثقة من أسامة هيكل بعد رفض بيانه في النواب

استشاري مناعة يحذر: اقتراب جائحة كبرى أشد شراسة من كورونا

بزيادة وزن مبالغ فيها.. جلسة تصوير لـ رانيا يوسف عرضتها للانتقاد

محمد الباز يدعو إيدي كوهين إلى اعتناق الإسلام.. فيديو

لقاء سعودي قطري عاجل بالأمم المتحدة

مجموعة الأهلي.. سيمبا يفوز على فيتا بهدف نظيف في الكونغو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دانتيل قصير فوق الركبة.. شاهد فستان كتب كتاب دينا داش

عشاء مبتكر.. طريقة عمل الكريب بالجبنة ومربى التوت

جيلي الصينية تطرح أول سيارة طائرة على أرض الواقع.. صور