الأردن.. الجيش يحبط محاولة تسلل من سوريا

أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية الأردنية، اليوم الجمعة، وعلى إحدى واجهاتها محاولة تسلل شخصين من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.





وصرح مصدر عسكري مسئول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأنه تم تطبيق قواعد الاشتباك وإلقاء القبض على الشخصين وتحويلهم إلى الجهات المختصة.





وأكد المصدر، أن القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.





وأفادت صحيفة الوطن السورية في نبأ ‏عاجل لها نقلا عن مراسلها في الحسكة بإخلاء القوات الأمريكية لمواقعها في صوامع بلدة تل علو "بريف الحسكة الشمالي الشرقي" وانسحابها تجاه العراق.





وكانت عدد من القبائل والعشائر السورية في مدينة الحسكة أدانت ممارسات ميليشيا "قسد" المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي من اختطاف للمدرسين وسرقة مقدرات الجزيرة السورية لصالح الاحتلال ومخططاته مجددين وقوفهم إلى جانب الجيش العربي السوري لتحرير كل شبر محتل من الأراضي السورية.





وبحسب وكالة الأنباء السورية سانا فقد أكدت القبائل والعشائر في بيان صدر باسم الشيخ مشعل بنيان عبد الكريم الجربا وقوفها خلف قيادة الرئيس بشار الأسد وإلى جانب الجيش العربي السوري كتفًا إلى كتف لتحرير كل شبر محتل من أرض سورية الحبيبة.



