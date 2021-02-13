اليوم وغدا.. ظواهر فلكية جديدة يكشف عنها القومي للبحوث الفلكية

نشهد خلال اليومين القادمين في سماء القاهرة، ظاهرتين فلكيتين ، رصدهما المعهد القومي للبحوث الفلكية .





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يمر كويكب "سيروس" ، بعد غدٍ، الأحد ، الموافق 14 من فبراير الجاري ، على بعد 3.32 درجة جنوبا عن مركز القمر، وذلك في تمام الساعة الرابعة .





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كما نشهد مرور كويكب "بالاس" على مسافة 17.35 درجة شمالًا عن مركز كوكب الزهرة ، في تمام الساعة العاشرة مساء.





وأوضح الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد ورئيس قسم الفلك السابق خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" ، أن مرور هذه الكويكبات سنشهدها في سماء القاهرة ، لافتًا إلى أنها تمر على مسافات آمنة ، ولا تمثل خطورة على كوكبنا .





وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية قد رصد ظاهرتين تم مشاهدتهما يوم أمس في سماء القاهرة ، حيث مر كوكب "نيبتون" على مسافة 4.32 درجة شمالا من مركز القمر ، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً .





كما شهدنا مرور كوكب "المشترى" على مسافة 4.21 درجة جنوبًا عن مركز كوكب عطارد في تمام الساعة الثامنة مساءً .