ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

اليوم وغدا.. ظواهر فلكية جديدة يكشف عنها القومي للبحوث الفلكية

السبت 13/فبراير/2021 - 11:00 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
Advertisements
احمد الشاهد
نشهد خلال اليومين القادمين في سماء القاهرة، ظاهرتين فلكيتين، رصدهما المعهد القومي للبحوث الفلكية .

اقرأ أيضا :

يمر كويكب "سيروس"، بعد غدٍ، الأحد، الموافق 14 من فبراير الجاري، على بعد 3.32 درجة جنوبا عن مركز القمر، وذلك في تمام الساعة الرابعة .

اقرأ أيضا :

كما نشهد مرور كويكب "بالاس" على مسافة 17.35 درجة شمالًا عن مركز كوكب الزهرة ، في تمام الساعة العاشرة مساء.

وأوضح الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد ورئيس قسم الفلك السابق خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" ، أن مرور هذه الكويكبات سنشهدها في سماء القاهرة ، لافتًا إلى أنها تمر على مسافات آمنة ، ولا تمثل خطورة على كوكبنا .

وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية قد رصد ظاهرتين تم مشاهدتهما يوم أمس في سماء القاهرة ، حيث مر كوكب "نيبتون" على مسافة 4.32 درجة شمالا من مركز القمر ، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً .

كما شهدنا مرور كوكب "المشترى" على مسافة 4.21 درجة جنوبًا عن مركز كوكب عطارد في تمام الساعة الثامنة مساءً .
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

البحوث الفلكية تكشف تفاصيل مرور كويكبات بالقرب من الأرض حتى نهاية ديسمبر

البحوث الفلكية تكشف حقيقة اختفاء القمر من السماء طوال الليل.. غدا ‏

القومي للبحوث الفلكية: مرور هذا الكويكب بالقرب من مركز القمر.. اليوم

4 ظواهر فلكية نشهدها في سماء القاهرة.. اليوم

مرور كويكبات واقتران كوكب بالشمس.. ظواهر فلكية نشهدها سماء القاهرة اليوم

القومي للبحوث الفلكية: القمر يقارن مع هذا الكوكب غدًا

ترشيحاتنا

للرزق وتفريج الهم.. دعاء مستجاب قبل صلاة الفجر

للعمل بالطاقة النظيفة.. الدولة تتحمل 7.1 مليار جنيه لإحلال السيارت القديمة

مجوهرات وفساتين أنيقة.. شاهد أبرز إطلالات أحلام في عيد ميلادها

أصعب مباراة في حياتنا.. مدرب مولودية الجزائر يكشف سر التعادل أمام الزمالك

زيادة أسعار فواتير الكهرباء.. تعرف على القيمة وموعدها

أم تنهي حياة طفلتها الرضيعة بسبب الـ فيسبوك

Advertisements

إحالة 7 مسئولين بشركة we data إلى المحاكمة لاستيلائهم علي 240 مليون جنيه

زيادة أسعار فواتير الكهرباء.. تعرف على القيمة وموعدها

تعرف على مكافأة موسيماني ولاعبي الأهلي بعد إحراز برونزية مونديال الأندية

أمرني بخلع ملابسي.. تحقيقات النيابة مع مساعد طبيب الأسنان ضحية متحرش الجيزة.. بالمستندات

قطع المياه عن 20 منطقة رئيسية في القاهرة اليوم.. تعرف عليها

هتك عرض 4 رجال.. نص تحقيقات النيابة مع محاسب ضحية طبيب الأسنان المتحرش بالجيزة

نزلوه من بيته وكسروا زجاج عربيته.. اعرف عقوبة المتهمين بعد التعدي على طبيب مستشفى العزل

الصحة العالمية تكشف تطورات جديدة حول تكرار الإصابة بكورونا

أخبار الرياضة.. النيابة تطلب عقد نجم الزمالك.. تفاصيل إصابة فرجاني ساسي.. والأزمات تتوالى في الإسماعيلي

للعمل بالطاقة النظيفة.. الدولة تتحمل 7.1 مليار جنيه لإحلال السيارت القديمة

شوهت وجهه.. سيدة تسكب مادة حارقة على زوجها أثناء نومه.. صور

أصعب مباراة في حياتنا.. مدرب مولودية الجزائر يكشف سر التعادل أمام الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقارنة بين كيا جراند سيراتو وشيفروليه ماليبو موديل 2021.. صور

مجوهرات وفساتين أنيقة.. شاهد أبرز إطلالات أحلام في عيد ميلادها

قائمة بأسعار ومواصفات فيات تيبو موديل 2021.. صور