اليوم وغدا.. ظواهر فلكية جديدة يكشف عنها القومي للبحوث الفلكية

نشهد خلال اليومين القادمين في سماء القاهرة، ظاهرتين فلكيتين، رصدهما المعهد القومي للبحوث الفلكية .
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يمر كويكب "سيروس"، بعد غدٍ، الأحد، الموافق 14 من فبراير الجاري، على بعد 3.32 درجة جنوبا عن مركز القمر، وذلك في تمام الساعة الرابعة .
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كما نشهد مرور كويكب "بالاس" على مسافة 17.35 درجة شمالًا عن مركز كوكب الزهرة ، في تمام الساعة العاشرة مساء.
وأوضح الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد ورئيس قسم الفلك السابق خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" ، أن مرور هذه الكويكبات سنشهدها في سماء القاهرة ، لافتًا إلى أنها تمر على مسافات آمنة ، ولا تمثل خطورة على كوكبنا .
وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية قد رصد ظاهرتين تم مشاهدتهما يوم أمس في سماء القاهرة ، حيث مر كوكب "نيبتون" على مسافة 4.32 درجة شمالا من مركز القمر ، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً .
كما شهدنا مرور كوكب "المشترى" على مسافة 4.21 درجة جنوبًا عن مركز كوكب عطارد في تمام الساعة الثامنة مساءً .