تحسس جسده.. تحقيقات النيابة مع لاعب ضحية تحرش لـ طبيب أسنان شهير.. بالمستندات

حصل موقع صدي البلد علي نص شهادة لاعب كرة شهير احمد سامي محمد متولي في التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في واقعة اتهام طبيب الأسنان الشهير باسم سمير بهتك عرض 4 رجال

وشهد أحمد سامي محمد متولى صاحب حانوت مستلزمات منزلية من أنه في غضون عام ۲۰۱۶ حال عمله مندوب توصيل بشركة أرامكس للبريد فرع الدقى قد عهد اليه بتسليم بطاقة بنكية " فيزا الى المتهم شخصيا ، ومن ثم فقد توجه للعيادة الخاصة بالأخير بمنطقة الدقي وسلمه أياها ، وحين هم بالانصراف لحقه الاخير لدى المصعد واقنعه بأن لديه من المعارف ما يمكنه من الحاقة للعب بأندية كرة قدم شهيرة ، وقام باصطحابه عائدا داخل العيادة بداعي مناقشة تلك الأمر ، وما أن انفرد به حتى طلب توقيع الكشف طبي للوقوف على مدى سلامته الجسدية وقام بتحسس جسده وصولا الى عضلات بطنه، وانه قد تمكن لاحقا من تصوير المتهم حال ممارسته الجنس الفموي وقد امد سابقا بهذا المقطع المصور لتقديمه رفقة البلاغ.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم باسم سمير هتك عرض المجني عليه عباس ابوالحسن عباس محمد ، بالقوة ، وذلك بأن بادره حين التقاه مصادفة بمصعد أحد العقارات بمراودته عن نفسه وأمسك بعضوه الذكري رغما عنه على النحو المبين بالأوراق وهتك عرض المجني عليه أحمد سامي محمد متولي ، بالقوة وذلك بأن أوهمه بقدرته على إلحاقه بأحد فرق كرة القدم الشهيرة وتمكن بتلك الوسيلة من الانفراد به في غرفة عيادته بزعم توقيع الكشف الطبي عليه ، وباغته بأن أمسك بعضوه الذكرى رغما عنه

كما هتك عرض المجني عليه عبدالرحمن ذكي سيد أحمد، بالقوة . وذلك بأن أوهمه بوجوب تلقيه حقن مسكن بالعضل ( مؤخرته ) عقب اخضاعه لجراحة في اسنانه ، وتمكن بناء على ذلك الايهام من جعله يخسر سرواله ، ثم فاجأه حال حقنه بالمادة المسكنة برفع لباسه الداخلي كاشفا عن عضوه الذكري ، ثم اتبع ذلك بتحسسه إياه من فوق ملابسه رغما عنه

كما هتك عرض المجني عليه محمد رمضان محمد إبراهيم ونس ، بالقوة . حال كونه ممن له سلطة عليه ، وذلك بأن انفرد به حال عمله لديه بعيادته وامره باستبدال ملابسه في وجوده لارتداء زى العمل ثم باغته بالإمساك بعضوه الذكرى

وكانت "النيابة العامة" قد أقامت الدليل قِبَل المتهم من شهادة ستة شهود، وما ثبت بتقرير "الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية" بشأن فحص بعض المقاطع المصورة له، وما ثبت بتقرير "الإدارة العامة للمساعدات الفنية" بشأن فحص هاتفه، وما تبين "للنيابة العامة" باطلاعها على هذا الهاتف وأمرت بالحالته للمحاكمة لاتهامه بهتك عرض 4 رجال



