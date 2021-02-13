برلمانية: فتح معبر رفح يؤكد دعم مصر للقضية الفلسطينية

قالت النائبة، منال نصر عضو لجنة لجنة الشئون العربية بالبرلمان، إن توجيهات الرئيس السيسي بفتح معبر رفح، تأتي نتاجا لمباحثات واتصالات حثيثة بين القيادتين المصرية والفلسطينية لتسهيل سفر وعودة المواطنين الفلسطينيين من وإلى قطاع غزة، مشيدة بالموقف المصرى الثابت فى تأييده الكامل ودعمه المتواصل والمستمر للقضية الفلسطينية العادلة، سعيًا للوصول إلى السلام العادل والدائم لهذه القضية.









و أكدت" نصر" فى تصريحات خاصة ل" صدى البلد" أن مصر بذلت جهودا مضنية على كافة المستويات، سواء جهودها الدائمة لوقف إطلاق النار لتجنب المزيد من العنف وحقن دماء المدنيين الأبرياء، أو تكثيف الجهود الإنسانية وسبل الإغاثة من خلال فتح معبر رفح لاستقبال مواطنى، وتوجيه المساعدات الغذائية والدوائية للشعب الفلسطينى بشكل متواصل، مشيرة إلي أن شغل مصر الشاغل هو مؤازرة الشعب الفلسطينى فى محنته بكل صدق وإخلاص.









وعن نجاح حوار الفصائل الفلسطينية بالقاهرة، أوضحت النائبة، أن خطوة الاتفاق على مواعيد محددة لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، واستكمال المجلس الوطنى فى فلسطين إنجاز تاريخى، إذ أن من شأنه أن يعمل على إنجاح العملية الديمقراطية من خلال برنامج سياسي موحد يجمع كافة الفصائل، ويوحد القوى ، بل ويرتكز على عدد من الثوابت من شأنها تقوية الجبهة الداخلية الفلسطينية، وإنهاء حالة الانقسام، والتى كانت سببًا فى تأجيج الخلاف لعقود طويلة، ذاق على إثرها الشعب الفلسطيني مرارة الضعة والمعاناة،معقبة:" لهذا السبب كلنا أمل وتفاؤل أن يستغل أشقاؤنا الفلسطينون إعادة فتح معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة لدعم المواطنين الفلسطينيين، وذلك بتوجيهات القيادة السياسية، الرئيس السيسي".













و تابعت عضو لجنة الشئون العربية حديثها قائلة:" هذا فكر جيد، لابد لنا جميعًا ولأصحاب القرار أن نؤيد هذا التوجه الرائع، مؤكدة على أن التآلف والتجمع فيه القوة والمهابة وردع الطامعين في المنطقة ، وأن نبتعد عن التشتت حتي لا نكون لقمة سائغة للمتربصين بالمنطقة.













جاء ذلك بعد أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بفتح منفذ رفح ودعم مواطني قطاع غزة.









وقدمت الفصائل الفلسطينية، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم ورعايته للحوار الوطني الفلسطيني.









وانتهت أعمال الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة بالتوصل لاتفاق حول الشراكة الوطنية والانتخابات العامة.









وبدأت الفصائل الفلسطينية، أمس الاثنين، اجتماعات الحوار الوطني بالقاهرة، برعاية مصرية وذلك بمشاركة 15 فصيلا وقوى وطنية وشخصيات مستقلة.









وقدمت جميع الفصائل شكرها للرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعم ورعاية مصر للقضية الفلسطينية مثمنين جهود مصر وتضحياتها المستمرة لتحقيق تطلعات وآمال الشعب الفلسطيني، مؤكدين حرصهم على تحقيق الوحدة الفلسطينية والشراكة الوطنية.









وتم خلال الاجتماعات مناقشة القضايا المتعلقة بإنهاء الانقسام وترتيب البيت الفلسطيني وإجراءات عقد الانتخابات العامة الفلسطينية.









واستمرت اجتماعات الفصائل الفلسطينية بمصر حتى يوم 9 / 2 / 2021، والتي جرت في أجواء إيجابية وعزم وتصميم على الخروج بنتائج تحقيق طموح الشعب الفلسطيني.