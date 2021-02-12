ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

باتشيكو يدفع بـ شيكابالا وأحداد في بداية الشوط الثاني

الجمعة 12/فبراير/2021 - 10:15 م
شيكابالا
شيكابالا
Advertisements
حسن العمدة
دفع البرتغالي باتشيكو بـ شيكابالا وحميد أحداد بدلا من حازم إمام ومروان حمدي قبل انطلاق الشوط الثاني، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب ستاد القاهرة فى الجولة الأولى، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

بدأ الزمالك بالتمريرات القصيرة فى وسط الملعب للاستحواذ على مجرياته أمام بطل الجزائر.

وباغت عبد الرحمن حشود مرمى محمد أبو جبل من تسديدة قوية من خارج من منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

ورد أحمد مصطفى زيزو بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها حارس مرمى مولودية الجزائر إلى ركلة مرمى.

وباغت إمام عاشور بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن.

وتوقفت المباراة لإصابة بلال بن ساحه لاعب مولودية الجزائري في الدقيقة 25.

وجاءت عرضية متقنة من عبد الله جمعة من الطرف الأيسر، ومن ثم خروج ليس في محله من حارس مرمى مولودية الجزائر، ووصلت إلى الونش سددها قوية رائعة لكن أنقذها المدافع معاذ حديد من على خط المرمى فى الدقيقة 29.

ارتباك دفاعي واضح في صفوف مولودية الجزاء، وتسديدة من فرجاني ساسي من داخل منطقة الجزاء تصدى لها حارس المرمى ثم شتتها خط الدفاع.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أحمد عيد عبد الملك يعلق على أداء بن شرقي وأحداد أمام بيراميدز

بيراميدز يواصل نزيف النقاط .. تعادل 1/1 مع الزمالك في الدوري الممتاز

ملخص وأهداف مباراة الزمالك وبيراميدز .. فيديو

شاهد.. أهداف مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى

كان نفسنا نكسب .. ميدو يعلق على تعادل الزمالك أمام بيراميدز

نتيجة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

ترشيحاتنا

شاهد .. لفتة إنسانية لـ موسيماني تجاه مشجع أهلاوي من ذوي القدرات في مطار القاهرة

ياسمين صبرى تثير الجدل بفستان أسود.. ومعجب بها: هتجنن من جمالك

مجموعة الأهلي.. سيمبا يفوز على فيتا بهدف نظيف في الكونغو

جيلي الصينية تطرح أول سيارة طائرة على أرض الواقع.. صور

التعليم العالي في أسبوع.. إعلان تفاصيل جديدة عن الامتحانات.. تعويضات مادية لأسر الشهداء من الأطقم الطبية.. بحث إنشاء أفرع للجامعات البرتغالية في مصر

الأهلي يهزم طلائع الجيش.. ويعتلي صدارة دوري محترفي اليد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دانتيل قصير فوق الركبة.. شاهد فستان كتب كتاب دينا داش

عشاء مبتكر.. طريقة عمل الكريب بالجبنة ومربى التوت

جيلي الصينية تطرح أول سيارة طائرة على أرض الواقع.. صور