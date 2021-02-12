المفتي: يوجد فساد كبير وصغير.. وأُثمّن دور الدولة في بناء الإنسان.. فيديو

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنه تم النظر فى وقائع الفساد بأنها مخالفة للشرع والقانون.









وأضاف علام ، خلال حواره مع برنامج "نظرة"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الاعلامى حمدى رزق، يتم النظر أن هناك آثارا مترتبة على وقائع الفساد، معقبا:" تصرف واحد قد يحدث آثارا كبيرة إضافة إلى كونه مخالفة شرعية".





وتابع مفتى الديار المصرية قائلا:" هناك الفساد الكبير والفساد الصغير".





وأوضح شوقى علام، ان المجتمع يحتاج الوقاية لأنها خير من العلاج، معقبا:" أثمن دور الدولة في انها بعد بناء البنية التحتية اتجهت لبناء الانسان لان بناءه من أهم الأشياء التى يجب أن تعول عليها الدولة".