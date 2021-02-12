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المفتي: يوجد فساد كبير وصغير.. وأُثمّن دور الدولة في بناء الإنسان.. فيديو

الجمعة 12/فبراير/2021 - 10:26 م
الدكتور شوقى علام
الدكتور شوقى علام
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أسامة علي
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنه تم النظر فى وقائع الفساد بأنها مخالفة للشرع والقانون.


وأضاف علام، خلال حواره مع برنامج "نظرة"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الاعلامى حمدى رزق، يتم النظر أن هناك آثارا مترتبة على وقائع الفساد، معقبا:" تصرف واحد قد يحدث آثارا كبيرة إضافة إلى كونه مخالفة شرعية".

وتابع مفتى الديار المصرية قائلا:" هناك الفساد الكبير والفساد الصغير".

وأوضح شوقى علام، ان المجتمع يحتاج الوقاية لأنها خير من العلاج، معقبا:" أثمن دور الدولة في انها بعد بناء البنية التحتية اتجهت لبناء الانسان لان بناءه من أهم الأشياء التى يجب أن تعول عليها الدولة".
 
وسبق أن قال مفتى الجمهورية إنه لا فائدة من التنمية؛ طالما أن هناك فسادا يهدم منظومة التنمية، مضيفا أن منظومة التنمية تحتاج بجانبها منظومة لدفع الفساد. 

وأضاف مفتى الديار المصرية، إنه لا بد للتنمية أن تنشأ فى بيئة أمانة، يتخللها السلوك الرشيد، والأخلاق العالية، مؤكد أن مواجهة الفساد من أساس فقه الدولة.
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