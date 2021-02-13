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برلمان

حرب الشائعات موجهة بقوة ضد الوطن.. والحاقدون لا يتخيلون مشروع "العاصمة الإدارية" العملاق

السبت 13/فبراير/2021 - 12:32 ص
النائب أحمد نشأت
النائب أحمد نشأت منصور عضو مجلس النواب
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القسم السياسى
قال النائب أحمد نشات منصور عضو مجلس النواب، إن الحاقدون على الوطن لا يتخيلون إنجاز كل هذه المشاريع العملاقة في مصر خلال وقت قصير، قائلا: "يحيطونها بالشائعات الخبيثة في محاولة التقليل منها".

وأضاف منصور خلال تصريحات  له اليوم، ان الشائعة الخبيثة التي ترددت خلال الساعات الماضية، وتزعم استقطاع جزء من ودائع المصريين في البنوك، لتمويل مشروعات العاصمة الإدارية، غير صحيح، ونفته الحكومة تماما وتم تعميمه.

وأكد عضو مجلس النواب، إن ودائع المصريين في البنوك، في آمان تام وتزداد بمرور الوقت، في جو الاستقرار والأمن الذي تعيشه البلاد، موضحا ان المقصود بهذه الشائعة، هو محاولة التقليل من للعاصمة الإدارية والتي تعتبر نقلة كبيرة جدا، والان أصبحت الأحياء الحكومية والسكنية والفندقية في المدينة، ومباني مجلس الوزراء ومجلس النواب ومباني الوزارات المختلفة والأوبرا وغيرها من المنشأت الهائلة، خيال وسحر لم يكن أحد يصدق، أن تتم على أرض مصر لولا وقفة وإصرار ورؤية الرئيس السيسي.

وأشار نائب سوهاج، إلى أن مثل هذه الاشاعات هدفها التقليل من هذه المشاريع ظلما، بالرغم من أنها غير مسبوقة وأوجدت مئات الآلاف من فرص العمل.

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