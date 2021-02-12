إبراهيم عيسى: حجم الإنتاج السينمائي في مصر "مُخجل".. وأنتجنا 33 فيلما العام الماضي

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن مصر لديها قوة ناعمة ولا تستخدمها إطلاقًا ولم تتطرق في مشاريعها للقوة الناعمة، كالتمويل لإنتاج أفلام جيدة، ولا نمتلك خططا للقوة الناعمة، موضحًا أن الدولة تفكر في الاهتمام بالقوة الصلبة كإقامة مشروعات الإسكان والطرق.





وأضاف إبراهيم عيسى، خلال حديثه عن القوة الناعمة والسينما، تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك منحا تُقدم لسينمائيين شباب لتمويل الأعمال السينمائية خلال الفترة المقبلة، لما للسينما دور في إضفاء القيم التي يجب أن تروجها، متمنيًا أن تُمول مصر أعمالها السينمائية، حيث إن السينما تروج لقيمٍ نبيلة كالحرية، ونمتلك القوة الناعمة بإمكانية كبيرة كالسينما.





وأشار إلى أن حجم الإنتاج السينمائي في مصر غير كبير ويخجل له الجميع، ولا يقارب الدول المنافسة لنا، حيث إنه تم إنتاج 33 فيلما في العام الماضي، مؤكدًا أن مصر بها 320 شاشة سينمائية، والقاهرة بها 60% منها، وإيرادات مصر من السينما عام 2019 يقارب الـ72 مليون دولار، موضحًا أن العالم يتوجه للتطور الكبير في السينما، حيث أن هناك أفلاما أمريكية تنتج خصيصًا لتعرض في الصين.