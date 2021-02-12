صندوق تحيا مصر: نعمل على توفير حياة كريمة للمواطنين.. فيديو

اكد محمد مختار المتحدث باسم صندوق تحيا مصر أن الصندوق يعمل على عدة محاور مهمة لتوفير حياه كريمة للمواطن المصري من صحة وتعليم وحياه كريمة بشكل عام.



وأضاف مختار خلال تصريحات لبرنامج خبر اليوم غبر فضائية اون انه تم تنفيذ عدة بروتوكولات قي مبادرة تطوير القرى والعمل على رفع كفاءة المنازل المتدهورة.



وتابع المتحدث باسم صندوق تحيا مصر انه تم رفع كفاءة ١٠ الاف منزل متدهور، مؤكدا انه سيتم استكمال العمل في ٤٢ قرية هذا العام.



وأشار مختار إلى انه يتم العمل ايضا على الرعاية الصحية للمواطنين في القرى الأكثر احتياجا وتوفير قوافل بيطرية.