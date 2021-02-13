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توك شو

عربية إنجليزية.. إليز ليبيك تكشف أخر أعمالها الغنائية في مصر

السبت 13/فبراير/2021 - 12:32 ص
المطربة الأمريكية
المطربة الأمريكية إليز ليبيك
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عادل نصار
كشفت المطربة الأمريكية إليز ليبيك ، تفاصيل أعمالها الفنية في مصر خلال الفترة الأخيرة.

قالت المطربة الأمريكية إليز ليبيك، في حوارها، مع الإعلامي  رامي رضوان، مقدم برنامج مساء دي إم سي، مساء اليوم الجمعة، إن غنائها باللغة العربية أمر جديدا عليها، مضيفة أنه :"كانت أول أغنية لي ولم تكن سهلة واحتجت لأسبوع لكي أستطيع الغناء باللغة العربية". 

وأكدت المطربة الأمريكية إليز ليبيك، أن اللغة العربية صعبة وليست ضبيه باللغة الإنجليزية، مشيرة إلى أنها تحب اللغة العربية كثيرا.

وخلال الفقرة، غنت المطربة الأمريكية إليز ليبيك، أغنية يا مصري باللغة العربية.

وأعلنت المطربة الأمريكية إليز ليبيك، عن إطلاق أغنيها ممزوجة بين اللغة العربية والإنجليزية مع إحدى الفنانين في مصر.


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