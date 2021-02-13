محمود البسيوني يكتب: أغاني الجيل

في نهاية سبعينات القرن الماضي، ابتدت علاقتي بالأغاني كمستمع، فلم أدرس الموسيقي ولا تخصصت في كتابة الأغاني ، كنت فقط محاصرا بين أغاني جميلة لها كلمات وألحان ذات معني ومعظمها في الأفلام الأبيض والأسود، وأغاني أجنبية ابتدت تدخل حياتي واحدة واحدة زي حاجات كتير وقتها . ومنذ بداية التسعينات توقفت طاقة احتمالي تماما على الاستماع إلى المزيد من الأغاني الرديئة، وكان واضحا إن مافيش أي رغبة حقيقية في إنتاج موسيقي وأغاني جديدة تعبر عن جيلنا ..





وأعتقد أن جيلي لم يضف أي شئ لفن الأغاني بل بالعكس ساهم في تدهور حالها بشكل كبير، فالإقبال وشراء الشئ والاستماع له علامة علي الرضا والتشجيع ورسالة واضحة لانتاج المزيد، باختصار احنا اللي بننتج الفن مش المنتجين .





ولأني باعتبر ان الذوق والقدرة علي تذوق الأغاني والتمييز بين الجيد منها والردئ جزء لا يتجزأ من شخصيتنا وثقافتنا، وعلشان الواحد منا يقدر يحافظ علي الجزء البسيط المتبقي من هويته الفنية وسط هذا الكم الهائل من الضوضاء. محتاجين نبذل كلنا شويه مجهود، مجهود علشان مانسمعش أي حاجه مش علي ذوقنا ولا شبهنا ، ولا نجامل أي حد بيحاول يفرض ذوقه و ثقافته علينا، ويمكن تكون دي نقطة البداية لظهور موسيقي جديدة تشبهنا.





نهاية الكلام

يا رب تفضل حلاوة سلام اول لقا فى ايدينا

وفرح اول ميعاد منقاد شموع حو الينا

ويفوت علينا الزمان يفرش امانه علينا

يا رب

مرسي جميل عزيز ١٩٦٩