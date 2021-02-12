سامح شكري: ليس هناك مجال للقلق أو التفاؤل مع الإدارة الأمريكية الجديدة

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن العلاقات المصرية الأمريكية، وطيدة على مدار عقود ، بها كثير من مجالات التعاون المشترك، موضحا أن الولايات المتحدة من الدول العظمى ، ما يجعل التعاون معها مهم من أجل مكتسبات لمصر.





وأضاف ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية من الإعلامي عمرو أديب، أن مصر تتعامل مع الإدارات الأمريكية المختلفة علي مدار الاربعين عاما الماضية، لافتا إلى أنه دائما ما تكون هناك نقاط خلافية، ويتم الوصول إلي الاتفاق وفقا للأحداث والنتائج.





ونوه بأن هناك اتصالا بين الادراة الأمريكية والسفارة المصرية في واشنطن، لافتا إلى أنه تم التطرق إلى القضايا الإقليمية التي تحظى باهتمام مشترك بين البلدين.



