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توك شو

المطربة الأمريكية إليز ليبيك: حماقي ورمضان ومكي أكثر فنانين نالوا إعجابي

السبت 13/فبراير/2021 - 01:02 ص
الأمريكية إليز ليبيك
الأمريكية إليز ليبيك
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عادل نصار
كشفت المطربة الأمريكية إليز ليبيك، عن الفنانين المصريين الأقرب لها، مؤكدة أن مصر بها مجموعة رائعة من الفنانين والمطربين الجديرون بالمتابعة.

وقالت إليز ليبيك، في حوارها، مع الإعلامي  رامي رضوان، مقدم برنامج مساء دي إم سي، اليوم الجمعة: أتابع العديد من الفنانين المصريين، ومن بين الذين ناول إعجابي المطرب الرائع محمد حماقي، ومحمد رمضان، ومغني الراب أحمد مكي.

وأكدت المطربة الأمريكية إليز ليبيك، أن اللغة العربية صعبة، ولكنها تحبها كثيرا.

وخلال الفقرة، غنت المطربة الأمريكية إليز ليبيك، أغنية يا مصري باللغة العربية.

وأعلنت المطربة الأمريكية إليز ليبيك، عن إطلاق أغنيها ممزوجة بين اللغة العربية والإنجليزية مع أحد الفنانين في مصر.
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