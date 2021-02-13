الاثنين.. نهائي دوري مراكز الشباب لكرة القدم في كفر الشيخ

بدأت مديرية الشباب والرياضة ب كفر الشيخ وضع اللمسات الأخيرة على تحضيرات إقامة مباراة نهائى دورى مراكز الشباب الموسم الحالى بنسخته الثامنة، وتقام المباراة الإثنين المقبل 15 فبراير بين مركز شباب كفر مجر مع مركز شباب كفر الشيخ على ملعب نادى سخا فى الثانية عشرة ظهرًا.





من جانبه، قال الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إنه يتم وضع اللمسات الأخيرة لإقامة المباراة النهائية الإثنين المقبل، بعد اجتماع ضم اللجنة المنظمة والمشرفة على تنفيذ دورى مراكز الشباب، والتى يرأسها عبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للشباب، صبحى عبد العزيز مدير الإدارة العامة للشباب، الدكتور فوزى حسيب، مدير المشروعات، بالإضافة إلى فريق مراقبى المباريات، وهم مصطفى الخطيب ، طاهر الخولى ، عبد الفتاح الوكيل ، رمضان عبد الغنى





وجه محروس بتجهيز أرضية الملعب بشكل مميز، مشددًا أن تتم عملية التعقيم بشكل مستمر فى كل أنحاء نادى سخا المقرر إقامة المباراة على أرضه ، والتطبيق الكامل لكافة الضوابط والإجراءات الاحترازية المتضمنة بالدليل الاسترشادى للوزارة والخاص بالأكواد الاسترشادية حفاظًا على سلامة اللاعبين ، فضلًا عن أعمال التعقيم والتطهير لكافة المنشآت المستخدمة قبل وأثناء المباراة.





جدير بالذكر أن فريق مركز شباب شباس الملح قد حجز بطاقة المركز الثالث بعد أن خاض مباراته الفاصلة أمام مركز شباب نشرت والذى انتهى بفوزه 3 /2 لصالح شباس الملح.