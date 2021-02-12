فول وطعمية وممبار.. المطربة الأمريكية إليز ليبيك تتناول أكلات مصرية على الهواء

عبرت المطربة الأمريكية إليز ليبيك، عن عميق حبها للأطعمة المصرية الأصيلة، مؤكدة أن الطعام المصري يحظى بقبول كبير وشهرة رائعة.





وتناولت المطربة الأمريكية إليز ليبيك، في حوارها، مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج مساء دي إم سي، مساء اليوم الجمعة، أطعمة الفول والطعمية، قبل أن تتناول "الممبار"، معبرة عن سعادتها بهذه الأطعمة المصرية الأصيلة.





وفي السياق نفسه أشارت إلى أنها تتابع العديد من الفنانين المصريين، مضيفة أنه من بين الفنانين المصريين الذين ناولوا إعجابها المطرب الرائع محمد حماقي، والفنان الرائع محمد رمضان، ومغني الراب أحمد مكي.





وأكدت المطربة الأمريكية إليز ليبيك، أن اللغة العربية صعبة وليست شبيهة باللغة الإنجليزية، مشيرة إلى أنها تحب اللغة العربية كثيرا.





وخلال الفقرة، غنت المطربة الأمريكية إليز ليبيك، أغنية يا مصري باللغة العربية.





وأعلنت المطربة الأمريكية إليز ليبيك، عن إطلاق أغنيها ممزوجة بين اللغة العربية والإنجليزية مع أحد الفنانين في مصر.