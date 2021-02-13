الشوباشي: التطور في مصر ترجمة لثورة يونيو.. فيديو

اكدت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي عضو مجلس النواب أنها متمسكة بأن ما يحدث الآن من تطور للمجتمع المصري؛ هو ترجمة لثورة ٣٠ يونيو؛ لأن تلك الثورة جاءت في ظروف صعبة.



وأضافت الشوباشي خلال تصريحات لفضائية امسترا نيوز ان الظروف الصعبة هلال عام ٢٠١٣ تسببت بانقسام الشعب المصري خلال تلك الفترة خاصة في الريف المصري.



وتابعت عضو مجلس النواب ان مشروع الريف المصري سيعمل على تطوير البنية التحتية من مياه وصرف وصحة .



وقال ولاء جاد كريم، مدير الإدارة المركزية لمبادرة حياة كريمة، إن مبادرة تطوير قرى ريف مصر يتم إدارتها من قبل مجلس الوزراء، معقبا: هناك لجنة رئيسية ترأسها مساعد أول رئيس الوزراء وتضم هذه اللجنة كل الوزارات المعنية، بالإضافة إلى 4 مجموعات عمل نوعية تضم كافة الجهات المعنية

