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رياضة

صلاح محسن يجري أشعة غدا

الجمعة 12/فبراير/2021 - 11:10 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
اكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن صلاح محسن لاعب الفريق، سيجري أشعة غدًا؛ لتحديد فترة غيابه عن التدريبات الجماعية، بعد شكواه من آلام العضلة الأمامية قبل مباراة بالميراس البرازيلي، التي أقيمت أمس، في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع، في كأس العالم للأندية، والتي فاز فيها الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية.

وأضاف أن الأشعة التي سيخضع لها اللاعب غدًا ستحدد البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي سيخضع له من أجل تحديد فترة غيابه عن التدريبات الجماعية.

يذكر أن بعثة الأهلي عادت اليوم إلى القاهرة بعد إنجاز تحقيق الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية.
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