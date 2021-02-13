الاحتفال باليوم العالمي للإخوة الإنسانية بقصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عددا من الفعاليات الفنية والثقافية احتفالا باليوم العالمي للإخوة الإنسانية، وذلك بقصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل المتخصص بأسيوط، حيث أقيمت ورش لتعليم الأطفال منها فنون الأشغال الفنية من كورشيه وتفصيل وتدريبهم علي عمل شنطة صغيرة كروس بالكورشيه باستخدام خيوط المكرمية وسلسلة وحلقات وقفل وذلك باستخدام غرزة السلسلة، وكيفية رسم باترون لجيبة كلوش ونصف كلوش ودبل كلوش وشرحت المدربة الفروق بينهم، إلى جانب ورشة لتعليم التلي كحرفة تراثية قديمة وتطريز القصب عمليا والغرز المختلفة للتلي وكيفية عملها، بالإضافة إلى ورشة أشغال فنية لعمل علاقة بخيوط قماش ونصبيان
أقيمت عدد من ورش الحكي الأولي بعنوان "غاغو الجميل" والتي تحكي قصة ببغاء مغرور متكبر متعالي يكرهه الجميع وتهدف القصة في صورة إسقاطية للطفل إلي أهمية التواضع وحب الآخر والتعاون وأهمية التحلي بالقيم الاصيلة والمثل العليا، كما تم ترجمة القصة بلغة الإشارة للأطفال ذوي القدرات الخاصة، بجانب ورشة اخري بعنوان "الأصدقاء الثلاثة" لتجسيد روح الصداقة والتعاون، بالإضافة إلى مجموعة من ورش الفنون التشكيلية الأولي بعنوان "تضحيات رجال الشرطة المصرية"، والثانية تلوين خطوط الموناليزا لتعليم الأطفال الإحساس بالجمال وتذوقه وتنمية الذائقة البصرية .
عقد القصر ندوة شعرية للشاعر العربي الكبير الدكتور سيد عبد الرازق ومن خلالها تناول بالشرح والتحليل قصة حياة الشاعر التونسي الكبير ابو القاسم الشابي وهو من شعراء المدرسة الرومانسية وقال أنه لم يعش طويلا وبالرغم من ذلك ترك أثرا كبيرا، ولد في 24 فبراير 1909م في توز في تونس وقدم مقاطع من قصائده الرقيقة التي تنمي قيم الجمال والصداقة والسلام وحب الآخر، وفي اطار انشطة نادي ادب القصر أقيمت ورشة لتعليم كيفية كتابة القصة وذلك لتنمية مهارات الكتابة للقصة القصيرة للأطفال .