الاحتفال باليوم العالمي للإخوة الإنسانية بقصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عددا من الفعاليات الفنية والثقافية احتفالا باليوم العالمي للإخوة الإنسانية، وذلك بقصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل المتخصص بأسيوط، حيث أقيمت ورش لتعليم الأطفال منها فنون الأشغال الفنية من كورشيه وتفصيل وتدريبهم علي عمل شنطة صغيرة كروس بالكورشيه باستخدام خيوط المكرمية وسلسلة وحلقات وقفل وذلك باستخدام غرزة السلسلة، وكيفية رسم باترون لجيبة كلوش ونصف كلوش ودبل كلوش وشرحت المدربة الفروق بينهم، إلى جانب ورشة لتعليم التلي كحرفة تراثية قديمة وتطريز القصب عمليا والغرز المختلفة للتلي وكيفية عملها، بالإضافة إلى ورشة أشغال فنية لعمل علاقة بخيوط قماش ونصبيان





أقيمت عدد من ورش الحكي الأولي بعنوان "غاغو الجميل" والتي تحكي قصة ببغاء مغرور متكبر متعالي يكرهه الجميع وتهدف القصة في صورة إسقاطية للطفل إلي أهمية التواضع وحب الآخر والتعاون وأهمية التحلي بالقيم الاصيلة والمثل العليا، كما تم ترجمة القصة بلغة الإشارة للأطفال ذوي القدرات الخاصة، بجانب ورشة اخري بعنوان "الأصدقاء الثلاثة" لتجسيد روح الصداقة والتعاون، بالإضافة إلى مجموعة من ورش الفنون التشكيلية الأولي بعنوان "تضحيات رجال الشرطة المصرية"، والثانية تلوين خطوط الموناليزا لتعليم الأطفال الإحساس بالجمال وتذوقه وتنمية الذائقة البصرية .



