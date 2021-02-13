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محافظات

فرح شعبنا.. آراء جيران الشناوي بعد تتويج الأهلي ببرونزية كأس العالم ..شاهد

السبت 13/فبراير/2021 - 01:01 ص
آراء جيران الشناوي
آراء جيران الشناوي بعد تتويج الأهلي ببرونزية كأس العالم
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محمود زيدان
سادت حالة من الأفراح على أهالي محافظة كفر الشيخ، وخاصة أبناء مدينة الحامول، مسقط رأس حارس النادي الأهلي، محمد الشناوي، الذي 
تألق بصورة مشرفة، خلال بطولة كأس العالم للأندية، وساهم في حصول الشياطين الحمر، على التتويج بالميدالية البرونزية، عقب براعته في التصدي لركلتي جزاء أمام بالميراس البرازيلي.

يقول علاء بلال، أحد جيران حارس الأهلي محمد الشناوي، لـ"صدى البلد"، رغم أنني زملكاوي.. لكن كنت والله بشجع الأهلي من قلبي لأن الأهلي بيلعب باسم مصر".

وأضاف، جار الشناوي، قائلًا " الحمد لله الشناوي فرحنا .. هو ديمًا بيفرحنا.. الحامول كلها فرحانين.. والده الحاج السيد الشناوي من أحسن الناس وأخواته من أفضل الناس وناس كلهم محترمين".

وأشار، سعيد الملاح، من أبناء مدينة الحامول، وأحد جيران الشناوي، قائلًا " الفرحة عندنا فرحتين فرحة أنه ابن بلدنا .. واحد مننا .. فرح شعبنا كله وفرح العرب كله .. ومعدش بيمثل الحامول بيمثل الوطن العربي كله.. هو شخص محترم .. وأهله ناس محترمة.".

وتابع، "نتمنى أن ربنا يحميه ويزيديه كمان وكمان ويكون في أعلى وأعلى"، بعد فضل ربنا علينا " كان عندي ثقة أنه قدها.. وأنه يصد ضربات الجزاء.. ونصيحتي له حافظ على اللي أنت بتعمله واجتهد وقول يارب.. وبإذن الله ربنا يوفقه". 

وحاول "صدى البلد"، التواصل مع الحاج السيد الشناوي، والد حارس الأهلي محمد الشناوي، إلا أنه رفض الظهور إعلاميًا، وكذلك أفراد أسرته.
فرح شعبنا.. آراء جيران الشناوي بعد تتويج الأهلي ببرونزية كأس العالم ..شاهد
فرح شعبنا.. آراء جيران الشناوي بعد تتويج الأهلي ببرونزية كأس العالم ..شاهد
فرح شعبنا.. آراء جيران الشناوي بعد تتويج الأهلي ببرونزية كأس العالم ..شاهد
فرح شعبنا.. آراء جيران الشناوي بعد تتويج الأهلي ببرونزية كأس العالم ..شاهد
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