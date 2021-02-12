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رياضة

بعثة بيراميدز تصل إلى أبيدجان

الجمعة 12/فبراير/2021 - 11:29 م
صدى البلد
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حسن العمدة - احمد رمضان
وصلت بعثة فريق نادي بيراميدز، إلى العاصمة الإيفوارية أبيدجان، تحضيرا لمواجهة فريق نادي راسينج كلوب، في إطار مباريات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، التي حل بيراميدز وصيفا في نسختها الأخيرة.

واستغرقت الرحلة مدة ٨ ساعات، من القاهرة حتى الوصول إلى أبيدجان، تخللها نصف ساعة بمطار كانو في نيجيريا، للتزود بالوقود، على متن الطائرة الخاصة التي وفرتها إدارة النادي لتوفير الراحة للاعبين، وجميع أفراد البعثة استعدادا للمباراة المهمة، ويترأس المهندس ممدوح عيد بعثة فريق الكرة في هذه الرحلة.

ويحل بيراميدز، ضيفا، في السادسة والنصف من مساء الأحد، على نظيره، نادي راسينج كلوب أبيدجان، في ذهاب دور الـ32 التكميلي، من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة الإياب يوم 21 فبراير الجاري باستاد الدفاع الجوي.

وتوجهت البعثة بمجرد وصولها إلى فندق الإقامة في أبيدجان للخلود للراحة، على أن يؤدي الفريق مرانه الوحيد غدا السبت بملعب المباراة في السادسة مساء، نفس موعد اللقاء الذي يقام الأحد.
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