صدمة لجماهير الأبيض.. بالمستندات .. الحجز على أرصدة الزمالك في البنوك

كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، مفاجأة كبيرة ، بالحجز على أرصدة نادي الزمالك في البنوك ، من جانب التأمينات.





وأكد عمر ربيع ، في تصريحات عبر برنامجه "نمبر وان" على شاشة قناة النهار ، أن التأمينات قامت بالحجز على أرصدة الزمالك في البنوك؛ بسبب مديونية تصل إلى 209 ملايين جنيه.





وأشار إلى أن إدارة الزمالك السابقة ، لم تكن تدفع للتأمينات قيمة المبالغ الخاصة بالموظفين المعينين بالنادي شهريًا ، بما يعني أن الموظفين بعد إحالتهم للتقاعد ، لن يكون لهم معاش من الأساس.





وتابع: "المجلس السابق اتفق مع التأمينات ، أنه سيتم جدولة تلك المبلغ على دفعات ، وتكون الدفعة مقابل 20 مليون جنيه".





وأضاف: "المجلس الحالي فوجئ اليوم الخميس ، بأنه تم الحجر على أرصدة الزمالك ، بعدما قام بعض الموظفين بالتوجه للبنك".



