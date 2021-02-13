رادار جديد في المملكة العربية السعودية لإصلاح الطرق

أعلنت هيئة الطرق التابعة لوزارة النقل في المملكة العربية السعودية، اعتماد تقنية حديثة في إدارة شبكة الطرق داخل البلاد، ضمن الأساليب الحديثة التي تتطرق المملكة في استخدامها لصيانة وتطوير الطرق.





الأجهزة الحديثة معدة لقياس سماكة طبقات الرصف بها عن طريق "رادار" يقوم بالقياس باستخدام أشعة الليزر، لقياس القوة الإنشائية لطبقات الرصف والأسفلت، كما يتولى قياس مقاومة انزلاق الإطارات على الطريق عند استخدام الفرامل، وقياس مدي احتكاك الاطارات بالأسفلت.





وتعتمد هذه التقنية الحديثة على مسح وتقييم جودة الطرق وسمك الأسفلت وربطها بقاعدة البيانات الخاصة بالإدارة ؛ و تعمل من خلال تطوير البرامج اللازمة لتحميل البيانات ومعالجتها وعرض النتائج الخاصة بها، إضافة إلى تحديث خارطة الأساس لشبكة طرق المملكة عن طريق تطوير وتحديث قاعدة بيانات شبكة الطرق وعقود الصيانة.





وتعمل هذة التقنية الحديثة وفق نظام عالمي دقيق، تشمل تقييم مستوى الأداء الإنشائي والوظيفي للطريق، وتحديد احتياجات الشبكة وأولوياتها في الصيانة، وتنظيم المعلومات حول الشبكة.





وهذه التقنية من شأنها الإسهام في إطالة العمر الافتراضي للطريق وتقليل النفقات، والحد من استنزاف الميزانيات التي خصصتها الحكومة لأعمال الصيانة، بجانب الرفع من مستوى السلامة على الطرق وحماية مستقلي المركبات بمختلف أنواعها.





تقيس تقنية الليزر والتصوير الرقمي الحفر والتشققات لمعرفة مدى الضرر الواقع علي الطريق، وعرض التشققات ونوعها بشكل واضح، وذلك عن طريق نظام إدارة الرصف الذي يقوم بتحليل البيانات المستخرجة من المعدات لاستنتاج قرارات وأولويات صيانة الطرق والطرق الأكثر احتياجا للرصف ورصد الأكثر ألوية.