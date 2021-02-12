نشرة أخبار العالم.. أمريكا تلغي تصنيف ميليشيا الحوثيين منظمة إرهابية.. والصحة العالمية تكشف سلالة جديدة لفيروس كورونا في الصين

شهدت الساحة الإقليمية والدولية خلال الساعات الأخيرة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الدولي، وحرص موقع "صدى البلد" على متابعتها على مدار الساعة، ونرصد أبرزها فيما يلي:





أعلنت وزارة الصحة الاردنية عن تسجيل (1579) إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية حيث سجلت العاصمة الاردنية عمان (1181) إصابة خلال يوم.





أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني السعودية ، بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، عن إجراء اختبارات تجريبية على المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ، باستخدام خدمة البث الخلوي.





أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة ستلغي رسميًا، الثلاثاء المقبل، تصنيف ميليشيات الحوثي كمنظمة إرهابية، والذي كان من أواخر قرارات إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.





قالت منظمة الصحة العالمية إنها تتلقى تقارير بشأن تفشي سلالة جديدة من وباء كورونا في العاصمة الصينية بكين، بحسب قناة "الشرق للأخبار" السعودية.





وجه السفير الأمريكي في ليبيا نورلاند- في سلسلة من المكالمات الهاتفية- أعضاء المجلس الرئاسي المكلفين في السلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة: "الرئيس المكلّف محمد يونس المنفي والعضوان المكلفان عبد الله اللافي وموسى الكوني".





أفادت وسائل إعلامية بانقطاع اتصالات الهواتف وخدمات الإنترنت في جميع أنحاء كوبا. وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن شهود عيان أن خدمات الاتصالات والإنترنت انقطعت في كوبا، اليوم الجمعة، في عطل شمل أنحاء البلاد، لكن لم يحدث انقطاع عام للكهرباء.





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان تعميمًا رسميًا موقعًا من رئيس بلدية شحتول "جاك سلامة"، يدعو فيه أصحاب الحمير في البلدة إلى تسجيل الأسماء للمساعدة في عملية النقل عبر البلدية لعدم القدرة على رفع الثلج.





حذرت الهيئة الأوروبية للصحة من أن فيروس كورونا قد "يبقى بيننا"، وذلك على الرغم من اكتشاف اللقاحات المضادة للمرض.