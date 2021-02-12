إنجي الحسيني تكتب: بعد الرحيل

في بهيم الليل وضعت شالها الأبيض فوق فستانها الشفاف وخرجت تفترش الرمال أمام البحر.. فالأمواج عالية وهدير البحر يثير في نفسها الشجون والذكريات الأليمة وهزيم الرياح من حولها يعبث بشعرها المنساب على كتفيها ليلطم وجهها بكل قسوة.





تمسكت بشالها بقوة وأغمضت عينيها برهة ليكبت الهواء العاصف دمعة تجمدت في حدقتيها قبل أن تعرف طريق خديها.





نظرت إلى البحر الغارق في الظلام وأنصتت بكل اهتمام لأصوات الطبيعة وحفيف أوراق الشجر من حولها، وداعبت الرمال بقدميها البيضاوتين وابتسمت بعد الحزن ابتسامة طيف، كانت أحاسيسها مقسومة نصفين ما بين الفرح والحزن، فلقد عشقه عشقًا مجنونًا جعلها راهبه في محراب الحياة، حين رفضت كل مشاعر الحب بعد رحيله.





ولطالما تعجب الناس من ذلك الإخلاص فهى التي تستمع بالحياة بكل صورها و ترتدى أفخم الملابس وترتاد أرقى الأماكن، و تنتقل مرتحلة بين طرقات مدينة النور كل عام، لتناجي الأماكن التى اعتادا زيارتها معًا و تتباكى ذكرياتها معه، بل تبتسم وتضحك من قلبها وهى تأكل نفس الطعام الذى تشاركاه يومًا وترتدى تلك الملابس الأنيقة وكأنها أمامه.





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بدأ المقربون منها يشعرون بالقلق عليها ويتنبأون لها بمصير مؤلم ما بين الجنون أو الانتحار.. وكيف يفهمونها وهم لايعرفون معنى الحب والوفاء.





تنهدت تنهيدة عميقة زفرت معها أنفاسها المشبعة بالحنين حتى ظنت للحظة أن أصوات الليل الطويل سكتت احترامًا لأوجاعها وأن الشاطىء الذى جمعهما يومًا وكأنه اختفى من مرمى بصرها…





كان لها الأب بعدما هجرها أبوها صغيرة والحبيب حينما افتقدت مشاعر الحب، وهو الزوج والسند حينما اختارها لتحمل اسمه وتشاركه حياته، أما عن قصة لقائهما فهى قصة عادية، قلبان تقابلا وتحابا وارتبطا بالرباط المقدس، ولم يكن العادى هو حبهما الكبير وإحساسها بالأمان معه.. واعتبرته هدية الزمن أو مكافأة منه على سنوات حرمان عاشتها..





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سرحت بعيدًا بين عبق الذكريات، وهى تستعيد ذكريات الجامعة ...

لقد تصادقا منذ الحظة الأولى حينما أراد أن يستعير دفتر محاضراتها، لم تكن من ذلك النوع الذي يملك جمالَا باهرًا مُلفتًا للأنظار، ولكن وجهها ذو ملامح رقيقة يبعث على الراحة، ولم يدرِ لماذا جذبته فهى أكثر من عادية حتى في ملابسها البسيطة، لربما شده خجلها وأدبها الشديد، وهو ما رآه في حديثها وتجنبها الوقوف معه بمفردهما حتى لا تتناولهما الألسنة والأنفس المريضة.





و بمرور الوقت أصبحا متلازمين كصديقين وحبيبين وحبهما الطاهر يحركهما ويحفزهما على النجاح بتفوق .........

ضحكت بهستيرية وهى تتذكر جريه خلفها لينتزع ساندوتشًا تأكله، وكيف كان يزيح خصلات الشعر المنسابة على عينيها ليرى ذلك البريق البادئ في نظراتها إليه ..





ومضت سنوات الدراسة سريعًا وتخرجا بتفوق وعمل على الفور في شركة والده، فقام بتعيينها بجانبه.

وعندما حانت لحظة الارتباط بها واجه بكل قوة رفض أبويه لذلك الاختيار لأنها من أسرة فقيرة لا حسب لها ولا نسب..





تمسك بها ورفض الخضوع لرغبات والديه في أن يتزوج واحدة ممن في نفس مستواه، ورأيا منه رد فعل غاضب وشراسة لم يعهداه فيه من قبل وهو الابن البار المطيع، حتى رضخا في النهاية لرغبته ، وفرض عليهما احترامها محذرًا بعدم المساس بها وبكرامتها، لكن خوفه عليها من أهله جعله يقوم بتأمين مستقبلها قبل زواجهما، فاشترى لها بيتًا كتبه بأسمها ووضع لها رصيدًا بالبنك يضمن لها العيش بحياة كريمة ..





أخبرته مرارًا إن كل ذلك غير مهم، فالأهم هو وجودها بقربه والهناء بالعيش بجواره.

وكلما قالت له ذلك كان يحتضنها بحنو الأب الذى حرمت منه، قائلًا: أنتِ لا تعرفين ماذا يخبئ لنا الغد.

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ما أجمله زفاف! تحدث عنه القاصى والدانى، فالفخامة أبسط وصف له، بدت فيه كإحدى تلك الأميرات التي قرأت عنهم بالقصص الخيالية والتي تزوجت فارس الأحلام، وكان كذلك بالفعل بالنسبة لها.

ثم سافرا بعد ذلك مباشرة إلى باريس حيث قضيا أسبوع العسل بين ربوع تلك المدينة الساحرة، لتعيش أجمل أيام حياتها والتي لم تعش أجمل منها بعد ذلك..





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ابتسمت بخجل وتذكرت قبلاته وأحضانه ومداعباته لها، فلم يكن يعاملها إلا كملكة متوجة تشعر في وجوده بالزهو ، فهي فتاة متوسطة الحال عاشت حياة عادية مع أمها وأخويها بعدما تركهم أبوها ليتزوج بأخرى، وانكبت الأم الصبورة على تربية أبنائها.





قصة مكررة بالمجتمع لم يغير أحداثها إلا حظها السعيد الذي حسدها عليه الكثيرون بارتباطها بذلك الثرى الوسيم زميل الدراسة، حيث تبادل الجميع اتهامها بالماكرة التى اوقعته بين براثن شباكها والزواج منه..





مرت السنة الأولى من الزواج سريعًا كلمح البصر، فسهام الحاسدين أشد قوة من حبهما، حيث غدرت بهما الحياة وطعنت قلبها وقتلتها عندما فقدته لتموت وهى على قيد الحياة ولم تجنِ إلا نظرات الاغتباط من حولها…فكيف لبشر تنازعهم غرائزهم يفهموا أن فى عشرة سنة واحدة وجدت حياة سنين؟!

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بكت على الشاطئ بكاءًا حارًا وتمسكت بشالها وهى تتذكر حبيبها الغارق فى دمائه، وظلت تهتز وترتجف فمازالت ملامحه النائمة نومًا أبديًا محفورة بمخيلتها.





صرخت صرخة شقت بها ظلام الليل، صرخت كما لم تصرخ من قبل، ثم قامت واقفة لتدخل ذلك الشاليه الذى لا يمكن تبين حجراته إلا من ضوء خافت ينير أحد جنباته والمسلط على برواز مذهب يحتوى صورة قلب لم يعرف إلا الحب لكل من حوله ..





جلست على ذلك الكرسي الموضوع بجوار صورة حبيبها وهى تسأله بصوت خافت باكٍ متقطع لماذا تركها وحيدة ؟ ومتى ستلحق به ؟ كم تتمنى الموت كل لحظة ولكن دائمًا ما تجرى الرياح بما لا تشتهى السفن ...

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مضى العمر ببطء شديد وهى لا تزال تثابر على زيارة شاطىء غرامهما وأماكنهم المفضلة وخلف زجاج إحدي تلك الأماكن امتدت يداها المرتعشتان إلى حقيبتها لتخرج صورة قديمة مهترئة، وهى تقربها ببطء شديد إلى شفتيها المكرمشتين مقبلًة إياها في عشق غريب، مما دعى أحد الجرسونات حديثى العهد بالمكان ليسألها بفضول أهو ابنها المسافر بعيدًا، لتجاوبه بالإيماء موافقه وهى تقوم مستندة على عصاها العاجى … لتسير مسرعة بصعوبة وبخطى مرتعشة هربًا من تطفله كى تلحق موعد فيلمهما المفضل.