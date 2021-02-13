تفاصيل سقوط مستريح جمع 350 مليون جنيه من أهالي الغربية لتشغيلها في الاستثمار العقاري.. شاهد

شهدت قري مركز زفتي بمحافظة الغربية أمس الجمعة، ظهور وقائع للنصب علي مواطنين عنوان "مستريح جديد" والذي أصبح ارتكابه لوقائع وجرائم كثيرة من هذه النوعية وقعت خلال الفترة الماضية كان آخرها طبيب من قرية كفر نواى التابعة لمركز زفتي في محافظة الغربية حينما استطاع الاستيلاء على أموال المواطنين هناك ليصل إجمالى المبلغ 350 مليون جنيه لتوظيفها فى مجال بناء المستشفيات واستيراد الأجهزة الطبية والإستثمار العقارى.









من جانبه أوضح أحمد محمد أحد الضحايا أن الطبيب الهارب اقدم علي استدراج ما يقرب من 26 شخصا للعمل معه كمندوبين لإقناع الناس بتوظيف أموالهم منذ عام 2019 وتمكن من جمع كميات من الأموال بلغت إلى 400 مليون جنيه من قريتنا فقط ناهيك عن القرى المجاورة ومدينة كفر الزيات التي يعمل بها قرابة ال ٩ أعوام حينما افتتح مركز جراحة في الفتره الأخيره .





كما أوضح أنه تهرب من دفع الأموال وتم تحرير محضر بالواقعة وتم صدور حكم قضائى على أحد المندوبين ولكن لم ينفذ حتى الآن .





كما أضاف "أحمد عقل" أحد الضحايا إنه شارك مع المتهم وكان ملتزما فى البداية حوالي ٧ شهور ولكن بعد ذلك تهرب من شهر فبراير 2020 وفر هاربا بعد ذلك مشيرا إلى أن الضحايا منهم مهدد بالسجن بسبب هذه الأموال.





وتعود أحداث الواقعة حينما تلقي اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء محمد عمران مدير المباحث الجنائية يفيد بورود 14 بلاغ الي ضباط مباحث الأموال العامة حيال وقائع ارتكبها الطبيب المذكور.





ويكثف ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية من جهودهم لكشف موقع هروب المتهم المذكور وضبطه لعرضه علي النيابة العامه والجهات المختصه للتحقيق .





في المقابل أصدر المستشار عماد سالم المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية في تعليماته إلي رئيس نيابه مركز زفتي بفتح باب التحقيق في البلاغات المقدمة من المواطنين المضارين من وقائع النصب المشار إليها .



