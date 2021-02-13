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رياضة

لم نحسن استغلال الفرص.. باتشيكو: سعيد بالأداء أمام مولودية الجزائر وحزين على النتيجة

السبت 13/فبراير/2021 - 12:33 ص
صدى البلد
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منتصر الرفاعى وملك موسى
أكد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي أن مواجهة الزمالك أمام مولودية الجزائر مساء اليوم بدوري أبطال إفريقيا كانت مباراة قوية بين فريقين كبيرين مشددا على أن هناك فرصا كثيرة لم نحسن استغلالها.

أضاف باتشيكو بعد المباراة أن دور المجموعات لايزال في بدايته وقدمنا مباراة مميزة وننظر للمواجهات المقبلة، موضحا  أن القادم سيكون افضل وسنعمل على استغلال الفرص التي تضيع وسنعالجها ونحن سعداء بالاداء الجيد مشيرا الى أننا لسنا سعداء بالنتيجة. 

وعن مروان حمدي مهاجم الفريق أشار باتشيكو الى ان له خصائص محددة ويتواجد مع الفريق منذ ١٥ يوما فقط ويحتاج ان يلعب ويأخذ الثقة متسائلا: "لو تعادلنا ومروان لم يلعب كنتم ستسألون لماذا لم يلعب مروان لذلك الهدافون يسجلوا كثيرا  وسعرهم عال.. موضحا أن تغيير حازم امام كررته كي استفيد من قدرات زيزو الهجومية ولعبنا تقريبا بدون ظهير ايمن بينما أشرف بن شرقي كان مصابا فكان خياري انه لا يلعب اساسيا لانه لم يتدرب".

وتعادل الزمالك مع مولودية الجزائر سلبيا في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بالمباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولي.
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