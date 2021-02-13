ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

اجتماع بين مندوب السعودية وقطر في الأمم المتحدة

السبت 13/فبراير/2021 - 12:18 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم

أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، مساء أمس الجمعة، بأن مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، التقى في مكتبه بمقر وفد المملكة في نيويورك، مندوبة قطر الدائمة علياء آل ثاني. 

وقالت الوكالة إن " المعلمي وآل ثاني استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق في القضايا المشتركة في أروقة الأمم المتحدة".

ونظمت قطر الجمعة، احتفالا بمناسبة ذكرى تحرير مدينة الخفجي السعودية المحاذية للكويت، خلال حرب الخليج الثانية في تسعينيات القرن الماضي، أثار جدلًا وسجالًا كبيرين على مواقع التواصل الاجتماعي في البلدين الخليجيين.

Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 وصفات لعمل القرص في المنزل.. أبرزها بالعسل الأبيض

علاج ضيق التنفس في البيت.. وصفات مذهلة لا حصر لها

سوفليكس مصارعة.. رد فعل أم بعد ضبط مراهق يتلصص على ابنتها في غرفة نومها.. شاهد