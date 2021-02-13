اليوم .. وزيرتا الهجرة والبيئة يتفقدان قرية صفط تراب بالغربية ضمن مشروعات القرى المستدامة

يستقبل الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، اليوم السبت، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بديوان عام المحافظة.









ويتضمن برنامج الزيارة لقاء عن جهود وفعاليات المحافظة بشأن مبادرة" أتحضر للأخضر"، يتضمن عرض لشباب المبادرة، وعرض عن دور المصريين بالخارج فى المبادرة، وكلمة لمحافظ الغربية، وكلمة لوزيرة البيئة، وكلمة لوزيرة الهجرة.



