بمذاق ليس له مثيل.. أعدى كرات اللحم لأسرتك

يشعر الكثير من أفراد الأسرة بالملل من تكرار أصناف الطعام و تحار الأم فى إعداد ما لذ وطاب لأسرتها ،لذلك تقدم الشيف غادة التلى طريقة عمل كرات اللحم المحشية بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي .
مقادير كرات اللحم المحشية
1 كيلو لحم أحمر مفروم للحشوة
2 كوب سبانخ شرائح
بصل مفروم
1 كوب مشروم مفروم
2 فص ثوم مفروم
1 ملعقة كبيرة جبن كريمي
ربع كوب طماطم مجففة
ملح وفلفل
1 ملعقة صغيرة زبدة
1 ملعقة صغيرة زيت
للصوص
1 ملعقة صغيرة زبدة
2 فص ثوم مفروم
2 ملعقة كبيرة جبن ريكفورد مهروسة
2 كوب كريمة لباني
1 مكعب مرق
1 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم
أرز أبيض مطهو للتقديم
طريقة تحضير كرات اللحم المحشية
* يشوح البصل في زبدة وزيت على النار ثم يضاف الثوم
* يضاف المشروم ثم السبانخ والملح والفلفل
* تضاف الطماطم المجففة ثم ترفع من على النار وتضاف الجبن الكريمي
* يخلط اللحم مع الملح والفلفل ثم تصنع منها كرات وتحشى بخلطة السبانخ والمشروم
* تسوى كرات اللحم على النار في القليل من الزبدة والزيت.
للصلصة
* يشوح الثوم في زبدة على النار، ثم يضاف مكعب المرق ثم الكريمة اللباني.
* تخلط الجبن مع القليل من الكريمة ثم تضاف للصلصة على النار ثم تضاف رشة بقدونس
* تضاف الصلصة لكرات اللحم على النار.
* تقدم مع الأرز وتزين بالبقدونس