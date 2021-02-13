بمذاق ليس له مثيل.. أعدى كرات اللحم لأسرتك

يشعر الكثير من أفراد الأسرة بالملل من تكرار أصناف الطعام و تحار الأم فى إعداد ما لذ وطاب لأسرتها ،لذلك تقدم الشيف غادة التلى طريقة عمل كرات اللحم المحشية بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي .





مقادير كرات اللحم المحشية





1 كيلو لحم أحمر مفروم للحشوة

2 كوب سبانخ شرائح

بصل مفروم

1 كوب مشروم مفروم

2 فص ثوم مفروم

1 ملعقة كبيرة جبن كريمي

ربع كوب طماطم مجففة

ملح وفلفل

1 ملعقة صغيرة زبدة

1 ملعقة صغيرة زيت

للصوص

1 ملعقة صغيرة زبدة

2 فص ثوم مفروم

2 ملعقة كبيرة جبن ريكفورد مهروسة

2 كوب كريمة لباني

1 مكعب مرق

1 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

أرز أبيض مطهو للتقديم





طريقة تحضير كرات اللحم المحشية





* يشوح البصل في زبدة وزيت على النار ثم يضاف الثوم





* يضاف المشروم ثم السبانخ والملح والفلفل





* تضاف الطماطم المجففة ثم ترفع من على النار وتضاف الجبن الكريمي





* يخلط اللحم مع الملح والفلفل ثم تصنع منها كرات وتحشى بخلطة السبانخ والمشروم





* تسوى كرات اللحم على النار في القليل من الزبدة والزيت.





للصلصة





* يشوح الثوم في زبدة على النار، ثم يضاف مكعب المرق ثم الكريمة اللباني.





* تخلط الجبن مع القليل من الكريمة ثم تضاف للصلصة على النار ثم تضاف رشة بقدونس





* تضاف الصلصة لكرات اللحم على النار.



