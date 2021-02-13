ميشيل يانكون: وجود الشناوي رفع مستوى حراس الأهلي واستمريت بالنادي الأفضل فى أفريقيا

أكد ميشيل يانكون مدرب حراس الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أن وجود محمد الشناوي حارس فريقه فى مستوى عالي يزيد من جودة حراس المارد الاحمر بشكل عام .





وقال يانكون لقناة "أون تايم سبورتس " أسعى لرفع مستوى الحراس الحاليين نحن سعداء لأنه لدينا الشناوي ويجعل الجميع يعلو معه في المستوى وهذا شيء طيب للنادي".





وشدد "حينما يكون لدي الشناوي وعلي لطفي ومستوى كل منهما جيد فهذا يساهم في رفع مستوى الحراس الشباب".





وعن تعامله مع بيتسو موسيماني عقب رحيل ريني فايلر من الأهلي قال يانكون: "أركز على عملي مع الحراس لكي يرضى المدير الفني على عملي ولا بد أن أتوافق مع المدرب فهذه هي طبيعة العمل".





وأردف "وبطبعي أستطيع التوافق مع كافة الأساليب المختلفة، الناس مختلفون وبالنسبة لي لا فارق عندي وليس لدي أي مشكلات".





وعن سبب استمراره في الأهلي رغم رحيل فايلر علق "استمريت لأن الأهلي أفضل فريق في إفريقيا، أنا فخور بوجودي هنا، قضيت 21 عاما في أوروبا ورأيت الكثير من الأشياء والآن أنا هنا وأستكشف الحياة وأنا فخور جدا بالعمل في الأهلي".





أما عن تعامله مع إدارة الأهلي قال: "كل شيء منظم ورئيس النادي رجل مهذب والكل ملتف حول النادي وكل اللاعبين يحبون النادي وهذا شيء جيد جدا في عدة جوانب لأن كرة القدم هي عمل جماعي والشكل هنا لا يختلف كثيرا عن أوروبا وأعتقد أنه متشابه جدا".



