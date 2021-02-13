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توك شو

محمد ثروت عن نجاح أغنيته الجديدة: دفعتني لاستكمال مشواري

السبت 13/فبراير/2021 - 01:43 ص
محمد ثروت
محمد ثروت
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حمزة شعيب
قال الفنان محمد ثروت، إن المطرب من وجهة نظره هو اللي يستطيع تقديم كل الألوان وفي كل الأوقات طالما يمتلك المقدرة علي العطاء.

وتابع ثروت خلال حواره ببرنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة "الأولي المصرية"،:" أنا غنيت العاطفي والوطني وللأطفال، وتعاملت مع أساتذة كبار بعضهم رحلوا عن عالمنا، وأبرزهم الأستاذ عمار الشريعي والأستاذ محمد عبد الوهاب، والأستاذ حسن أبو السعود وغيرهم".

وأردف:" نجاح أخر أغنية دفعني لقضاء ما تبقي من عمري من  في تقديم الفن لأن التعليقات جعلتني أشعر بالإحراج، ولابد أن أكمل مشواري".

وأشار إلي أن ابنه أحمد مستشاره الفني، وهناك فريق للإنتاج يعاونه، وأنه بدأ بلحن مع الملحن محمد رحيم، وكان يجلس معه باستمرار، حيث قام بعمل لحنين منهم "يا مستعجل فراقي"، ويوم أن تم عرض الأغنية عليه، قام بغنائها في الحال.

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