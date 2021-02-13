في الفلانتين.. عواجيز يرفعون عددا من التحذيرات للشباب قبل الارتباط | صور





كتب المسنين من إسيكس نصائحهم الطريفة على السبورة لنشرها ومشاركتها قبل عيد الحب، وأوضح رازفان ستانبيكا مدير الدار أن المهمة طريقة لطيفة للمسنين لاسترجاع ذكرياتهم وكانت مفيدة بشكل خاص لأولئك الذين يعانون من الخرف.





أحد سكان الدار عجوز يبلغ من العمر 50 عامًا ولديه ثلاثة أطفال، يقول بأن "مفتاح الحب هو الصبر"، كما كتب على لوحته أن "الضحك يجعل الزواج سعيدًا".





بينما كتبت بيتي وود البالغة من العمر 92 عامًا أنه لا يجب عليك الذهاب للنوم أبدًا دون حل الخلافات والتأكد من انتهاء المشاجرة.





نصيحتها تقول: "تحدث وخذ وأعط.. إذا مررتم بجدال، فحاول حله قبل الذهاب إلى الفراش، حتى لا تتراكم المشاكل والأحزان".





وشددت عجوز تدعى شيلا كانت قد عملت كموظفة حكومية وتزوجت من زوجها رونالد في سن 33، على أهمية عدم التعجل في عقد القرن.





كتبت: "سر الزواج السعيد هو عدم الزواج في سن مبكرة، فالرجال غير ناضجين"، وعلى النقيض يشرح المقيم نيل أن الحب كاف للتغلب على كل شئ.





حيث كتب: "السر هو الحب، حبنا لبعضنا البعض، فلم يكن لدينا أنا وزوجتي الكثير من المال وخوضنا الكثير من المعارك لكننا عرفنا دائمًا أننا نحب بعضنا البعض وهو ما ساعدنا على الاستمرار".





لكن امرأة تبلغ من العمر 103 أعوام توصي بعدم الزواج على الإطلاق، كتبت مارجريت واربورتون ببساطة: "ابق عازبًا" أو "خليك سنجل".





أوضحت العجوز التي لم تتزوج قط وعاشت 103 عاما في سعادة، للموظفين أنها قررت البقاء عازبة حتى تتمكن من التركيز على نفسها وتصبح رقم واحد "نمبر وإن".

بمناسبة اليوم الأكثر رومانسية في العام، قدم سكان دور رعاية مسنين ببريطانيا نصائحهم الخاصة بشأن الزواج والارتباط عن طريق رفع لافتات تحمل آراء مبنية على خبرة عقود من العمر.