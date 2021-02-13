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توك شو

كانت أحلى أيام عمري.. أسامة منير يكشف عن بدايته وأسرار لأول مرة|شاهد

السبت 13/فبراير/2021 - 03:49 ص
أسامة منير
أسامة منير
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قسم التوك شو
كشف الإعلامي أسامة منير عن بداياته، موضحا أنه كان في بداية حياته يحب الغناء والطرب وعمل مطربا وكانت أجمل أيام حياته.


وقال أسامة منير خلال لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس" المذاع على قناة "الحياة" إنه قرر خوض تجربة الغناء رغم رفض أسرته في البداية. 


وأوضح أسامة منير، أنه كان يغني اغاني غربي وبعدها اتجه الي الموسيقى الشرقي، مشيرا إلى أنه قدم للجمهور العديد من الأغاني المختلفة، ولكن برنامج انا والنجوم وهواك خطفه من الغناء واتجه للإذاعة وترك الغناء لفترة، وكان يدرس الكمبيوتر لأساتذة الجامعة في احد المعاهد. 
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