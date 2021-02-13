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فن

شاهد هيدي كرم تستعرض لياقتها من الجيم فيديو

السبت 13/فبراير/2021 - 05:51 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
نشرت الفنانة هيدي كرم فيديو جديد من خلال خاصية الاستوري عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وظهرت هيدي كرم بإطلالة جذابة من الجيم مستعرضا لياقتها البدنية.

يذكر ان قالت الفنانة هيدي كرم، إن الرجال المطلقين هدفهم الأساسي من الزواج الثاني، وجود شريكة تتحمل عنه المسئولية، معقبة "أنا كست مينفعش أتجوز واحد عشان يثبت لمراته إنه كويس".

وأضافت الفنانة هيدي كرم، خلال برنامج "راجل و2 ستات"، أن بعض الرجال يكون هدفهم من الزواج الثاني إثبات نجاحه، وبعضهم يتزوج بغرض مشاركة المسئولية مع غيره.

وتابعت "وفي نوع بيتجوز عشان يلاقي مربية بيت بدافع تحمل المسئوليات، والرجل الجيد هو من يتعلم من أخطائه ويصلح من عيوبه".
شاهد هيدي كرم تستعرض لياقتها من الجيم فيديو
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