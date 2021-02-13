ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شاهد |علا رشدي تنشر فيديو كوميدي برفقة ابنتها

السبت 13/فبراير/2021 - 06:15 ص
صدى البلد
Advertisements
ميرنا محمود
نشرت الفنانة علا رشدى فيديو جديد  كوميدي عبر خاصية الاستوري  من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ". 

وظهرت علا رشدى وهي تضع المكياج على يد ابنتها ميلا وعلقت قائلة : صنعت يومي مع ميلا 

وشاركت علا رشدي مؤخرا في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، بجانب كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتارا عماد، وعدد كبير من النجوم، وأيضا في بطولة مسلسل بـ 100 وش مع نيللي كريم وآسر ياسين. 


وتدور أحداث مسلسل ونحب تاني ليه فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع يعانى منها معظم الأزواج.
شاهد |علا رشدي تنشر فيديو كوميدي برفقة ابنتها
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حروق إشعاعية.. أعراض مرعبة تظهر على مصابة بكورونا | صور

بسبب صوت التليفزيون.. عجوز تعتدي على شريكها بالشاكوش والبندقية قبل تسميمه

بعد طرح سيارة جيلي الطائرة.. فولكس فاجن تفكر في إنتاجها.. صور