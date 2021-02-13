شاهد |علا رشدي تنشر فيديو كوميدي برفقة ابنتها

نشرت الفنانة علا رشدى فيديو جديد كوميدي عبر خاصية الاستوري من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".





وظهرت علا رشدى وهي تضع المكياج على يد ابنتها ميلا وعلقت قائلة : صنعت يومي مع ميلا





وشاركت علا رشدي مؤخرا في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، بجانب كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتارا عماد، وعدد كبير من النجوم، وأيضا في بطولة مسلسل بـ 100 وش مع نيللي كريم وآسر ياسين.









وتدور أحداث مسلسل ونحب تاني ليه فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع يعانى منها معظم الأزواج.